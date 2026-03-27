"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 27.03.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו הפרשן הצבאי של "ידיעות אחרונות", ynet ו-i24NEWS יוסי יהושוע, הכתב הצבאי ינון שלום יתח, כתב דסק החוץ ברק בטש, סא"ל במיל' מרקו מורנו, הפרשן המדיני של "ישראל היום" דני זקן, המו"ל של הוצאת הספרים "סלע מאיר" רותם סלע ומפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במשך שנים ניסתה אילנה דיין לחנך אותנו בחוכמה. באלגנטיות. התחקירים שלה היו פוליטיים, עטופים בתפאורה מרשימה. זה גם נכון לכל הראיונות של הלשעברים, תמיד מצד מסוים של המפה הפוליטית, תמיד הם מודאגים לעתיד החברה הישראלית והדמוקרטיה. כשכל אלה לא עבדו והחברה הישראלית לא התיישרה לפי הערכים המעוותים של דיין היא החליטה פשוט להגיד לנו שאנחנו חברה לא מוסרית.

לטור המלא>>

סקר "קבינט שישי": כמה חושבים שנהר הליטני צריך להיות קו הגבול החדש עם לבנון?

ב"קבינט שישי" פורסם סקר מיוחד אותו ערך מכון הסקרים דיירקט פולס, ממנו עולה כי רוב הישראלים דורשים לקבוע קו גבול חדש עם לבנון כדי למזער את ירי חיזבאללה, וסירבו להתנות את סיום המערכה באיראן בזו שבלבנון.

לתוצאות המלאות>>

בחזרה ל"ליל גלנט": יריית הפתיחה לקמפיין ה"סרבנות"

אמש לפני שלוש שנים התחוללה במדינה אחת ההפגנות האלימות ביותר שידענו - היה זה ליל גלנט שהוציא לרחובות המון אנרכיסטי זועם. זה היה הלילה שבו נחצו גבולות המחאה והראו לכל האויבים מסביב - החברה הישראלית מתפוררת מבפנים. אושי דרמן חזר אל ליל הבלהות והתבהלה וניסה להבין - עד כמה הלילה ההוא היה למעשה יריית הפתיחה לקמפיין הסרבנות.

לכתבה המלאה>>

לא רק תמונות הבאבא סאלי ונתניהו: מה באמת קרה בלילה בו דימונה רעדה

בסוף השבוע שעבר נכנסה העיר דימונה לרשימת הערים מוכי הטילים. נפילה אחת חוללה הרס גדול באחת משכונות העיר, אבל משפט אחד של ראש העיר בני ביטון גנב את ההצגה. רועי כץ ירד דרומה לעיר שנכנסה לכוונת האיראנית ומביא תיעודים שטרם נחשפו מהלילה ההוא ועדות אחת מצמררת של האישה שמדינה שלמה ראתה.

לכתבה המלאה>>

לחבר מפלגתו החדש של יאיר גולן אין ספק: "האופוזיציה נכשלה"

פעילי המחאה אחד אחרי השני הצטרפו למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. אחד מהם הוא תומר אביטל, פעיל חברתי שסגירת ערוץ 14 הוא אחד הדגלים שלו. כשהפריימריז מתחמם, אביטל מתייצב למפגש קצוות כדי להבין מה עמדותיו בנושאים ביטחוניים ומדיניים - הוא רוצה שלום, אבל לא ברור עם מי, יוצא נגד חרמות אבל עד בן גביר וסמוטריץ'.

למפגש המלא>>