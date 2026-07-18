"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 17.07.26

פותחים את השבת עם נוה דרומי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) התארחו באולפן ראש דסק החוץ ברק בטש, הכתב הפוליטי נדב אלימלך, הכתב המדיני גיא עזריאל, הפרשן המדיני של "ישראל היום" דני זקן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה אלי גולדשמידט ואל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן.

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טלטלה מעבר לפינה: המינוי שצפוי לזעזע את הפרקליטות

יותר מחצי שנה שתיק הפצ"רית קבור עמוק במרתפים של המשטרה. בג"ץ סינדל את שר המשפטים והציב תנאים בלתי אפשריים לאיתור פרקליט מלווה. אבל כנראה שבקרוב תהיה תפנית דרמטית שתרעיד את הפרקליטות והיועמ"שית בכלל, ותנער את האבק מפרשת הפצ"רית בפרט - התפנית הזו נקראית מינוי ראש מח"ש, ככל שבג"ץ לא יתקע גם אותו - מועמדים מובילים כבר יש, מח"ש מנותקת מהויועמ"שית, ולא רק תיק הפצ"רית על הכוונת - האם ואיך מהפכת מח"ש תזעזע את המערכות?

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סקר "קבינט שישי": רוב הציבור חושב שהשלמת ימי הכנסת היא הישג לקואליציה

סקר "קבינט שישי" שערך מכון דיירקט פולס חושף ביקורת על תפקוד האופוזיציה עם סיום כהונת הכנסת ה-25: רוב הציבור (48%) ושיעור גבוה במיוחד בקרב תומכי האופוזיציה עצמם (65%) מגדירים את השלמת ימי הכנסת כהישג לקואליציה או ככישלון של האופוזיציה.

בנוסף, קיים קונזנזוס חריג נגד הצהרתו של יאיר לפיד כי מדובר ב"אופוזיציה המוצלחת בתולדות המדינה", כאשר 86% מכלל המשיבים ו-79% ממצביעי האופוזיציה דוחים אמירה זו. באשר לפעילות הפרלמנטרית, הציבור מפולג אך נוטה לתמוך בעתירה המהירה של "יש עתיד" לבג"ץ נגד החוק למניעת מעצר לומדי תורה, כאשר 53% רואים בה צעד מאבק לגיטימי, לעומת 43% המפרשים אותה כהוכחה לחולשת האופוזיציה.

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הכנסת נעלה את שעריה והשלימה כהונה מלאה לראשונה מזה כ-40 שנה

אמש נעלה הכנסת את ישיבתה האחרונה לכהונה הזו ולראשונה מזה כמעט 40 שנה השלימה כהונה מלאה. דרור רפאל יצא למסיבת סיום של הכנסת ה-25, בשבוע שבו המשכן עבד כמעט מסביב לשעון, במרוץ חקיקה אחרון, עד ההכרזה שאמרה - הישיבה נעולה. הכנסת מתפזרת, החגיגה נגמרת, עד הכנסת הבאה

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המסע אל הפלא השביעי: אוהד הנווד הגיע לאינדונזיה בעקבות לטאות הענק

בשישה פלאי עולם הטבע, מתוך שבעה, זכה אוהד הנווד לבקר. לאחרונה הוא יצא למסע אל הפלא השביעי בפארק קומודו באינדונזיה, שבו שוכנות לטאות ענק, הגדולות על פני כדור הארץ. זה היה מסע מהפנט אל הטבע הפראי של אינדונזיה, בין ים ואש, אל מפלי המים הגדולים, והר הגעש הנדיר, אל תופעת הטבע עוצרת הנשימה של אש בוערת על הסלע ומפגש יוצא דופן עם קופי האדם במקום.

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"מפגש קצוות": המועמדת שספגה אש בשכונת התקווה פותחת חזית מול יאיר גולן

בשבוע שעבר הגיעה חן אריאלי, מועמדת הדמוקרטים, לסיור פוליטי בשכונת התקווה ונקלעה לעימות אלים עם עוברי אורח שקרעו שם שלטים. היא רוצה להיבחר לכנסת עם דגל השיוויון והגאווה. השבוע היא מגיעה למפגש קצוות ולא מהססת לצאת נגד היו"ר שלה יאיר גולן, היא מאשימה את הממשלה באלימות, אבל לא רואה את האלימות במחאת קפלן, מגנה את מרדכי דוד ולא רואה כמה מרדכי דוד הצמיח המחנה שלה - ומה היא חושבת על הקליקות במפלגה שלה

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