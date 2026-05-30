סיכום חדשות השבת: אזעקה כל 22 דקות בממוצע, זו המציאות איתה נאלצו להתמודד תושבי הצפון במהלך סוף השבוע. חיזבאללה הרחיב את טווח הירי כאשר נשמעו לראשונה אזעקות גם בכרמיאל ובנהריה. במקביל, פרסמנו כי בישראל פעלו בימים האחרונים במאמץ לשמר את חופש הפעולה בלבנון גם תחת הסכם עם איראן. עוד פרסמנו אמש כי האקדח שעל פי החשד שימש לרצח אולגה ורוסלן פריחודקו נתפס.

סופ"ש סוער במיוחד: חיסול בעזה ושיגורים בלתי פוסקים לצפון

הלחימה נמשכת בכלל הגזרות: אתמול חוסל סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס. במקביל - האזעקות בצפון נמשכות כל העת. היום נשמעו התרעות בנהריה, בקריית שמונה ובכרמיאל. בנהריה תועדו נפילות מול חופי העיר בזמן שהמתרחצים בורחים מהמקום.

בישראל פועלים לשמר חופש פעולה בלבנון ובאיראן גם עם הסכם

‏על רקע התכונה בישראל לקראת החלטת טראמפ על ההסכם עם איראן: ‏אמש דיווחנו ב"קבינט שישי" כי בישראל פעלו בימים האחרונים במטרה לשמר את חופש הפעולה בלבנון גם תחת ההסכם. בישראל ירצו לראות גם חופש פעולה מול איראן תחת כל הסכם עתידי - כדי לטפל באיום הטילים.

נתפס האקדח שככל הנראה שימש לרצח בני הזוג פריחודקו

על רקע החשד שמדובר בפיגוע - אמש דיווחנו ב"קבינט שישי" כי האקדח שעל פי החשד שימש לביצוע רצח אולגה ורוסלן פריחודקו - אולי הראיה המרכזית ביותר בתיק - נתפס. עוד לפי מידע שהגיע אלינו, החשוד המרכזי הודה במעשה ואף ביצע שחזור. במערכת הביטחון מתחזקת ההערכה כי מדובר ברצח שתוכנן מראש, וכי מאחוריו עומדת חוליית טרור.

המפכ"ל לשעבר חושף: "חזרתי לייעץ לדני לוי, הוא מתחיל להבין שהשר בן גביר משחק בו"

המפכ"ל לשעבר, משה קראדי, התארח היום בכנס שבת תרבות במשען וחשף כי חזר לעמוד בקשר עם המפכ"ל הנוכחי דני לוי ואף לייעץ לו לאחר שבן שניהם שרר נתק. "אני מזהה שינוי. אני מזהה שהוא מבין מה שהוא לא הבין בהתחלה - שבעצם השר משחק בו", אמר.

פורסם הדוח הרפואי של טראמפ: הממצאים המפתיעים על הלב של הנשיא

הבית הלבן פרסם היום את תוצאות הבדיקה הרפואית השנתית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - שקבעה כי הוא נמצא ב"מצב בריאותי מצוין". לפי הדו"ח, טראמפ, שיחגוג בחודש הבא את יום הולדתו ה-80, מפגין "תפקוד לבבי, ריאתי, נוירולוגי וגופני כללי חזק". הדו"ח ציין כי הנשיא העלה כ-6 קילוגרמים מאז הבדיקה הרפואית שלו באפריל 2025, ורופאו ציין כי לנשיא ניתנו הנחיות בנושאי תזונה, פעילות גופנית והמשך ירידה במשקל. מנגד, גילו הלבבי של טראמפ מוערך כצעיר בכ-14 שנים מגילו הכרונולוגי.

חשד לפגע וברח: רוכב קורקינט חשמלי נהרג בתאונה סמוך לבית דגן

הקטל בכבישים משתולל: רוכב קורקינט חשמלי נהרג הלילה בתאונת דרכים בכביש 44, בין צומת כפר חב"ד לצומת בית דגן. המשטרה חוקרת האם מדובר בתאונת "פגע וברח". בתוך כך, רוכב אופנוע כבן 40 נהרג הבוקר בתאונת דרכים בכביש 1 סמוך למחלף לוד. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

