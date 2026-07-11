בתום הלוויית המנהיג העליון של איראן, פרסם היום (שבת) בנו מוג'תבא חמינאי הודעה כתובה ובה התחייבות לנקמה, בעוד נשיא ארה"ב איים בשיגור אלפי טילים אם איראן תנסה להתנקש בחייו. במהלך הלילה התפוצץ רימון יד בלובי בניין מגורים במתחם "בלו" היוקרתי בצפון תל אביב, ללא נפגעים אך עם נזק לרכוש.

שבוע לאחר המחאה החרדית האלימה, מאות ישראלים הגיעו לתמוך בבית הקפה הירושלמי "בסמטה" שפתח בשבת. חבר קונגרס אמריקני טוען כי עוכב ביו"ש בידי מתנחלים חמושים, ובדרום אפריקה נפתחה חקירה בעקבות מותו המפתיע של קשר הנבחרת ג'יידן אדמס בגיל 25.

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מוג'תבא חמינאי מבטיח נקמה; אולטימטום אמריקני ואיומים מצד טראמפ

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הודעה כתובה לציון סיום הלוויית אביו עלי חמינאי, ובה הצהיר: "אנחנו מתחייבים לנקום". במקביל, שלושה בכירים אמריקנים הציבו אולטימטום לאיראן ודרשו התחייבות להפסקת התקיפות במצר הורמוז, בעוד בטהרן טענו כי התקיפות בוצעו על ידי "גורמים סוררים". לצד זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בשיגור אלפי טילים המכוונים לאיראן במידה וינסו להתנקש בחייו.

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רימון התפוצץ בלובי בניין מגורים במתחם יוקרתי בצפון תל אביב

פיצוץ עז נשמע במהלך הלילה בלובי של בניין מגורים במתחם "בלו" היוקרתי שבצפון תל אביב, בעקבות השלכת רימון לעבר המקום. באירוע לא היו נפגעים בנפש, אך נגרם נזק לרכוש בלובי. המשטרה פתחה בחקירה רשמית לבירור נסיבות המקרה, וכל כיווני החקירה נבדקים על מנת להבין מי מבין הזמרים, השחקנים או אנשי העסקים המוכרים המתגוררים במתחם היה היעד.

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שבוע לאחר ההפגנה האלימה: מאות הגיעו לתמוך בבית הקפה הירושלמי

מאות ישראלים פקדו השבת את בית הקפה "בסמטה" הסמוך לדרך יפו בירושלים, כדי להביע תמיכה בעסק שנפתח לפני כחודשיים והותקף בשבוע שעבר על ידי מפגינים חרדים. במקום התפתחו עימותים קלים כאשר עשרות מפגינים חרדים הגיעו למחות והורחקו על ידי המשטרה. יואל בן דוד, בעלי המקום, שיתף בתחושותיו וציין כי "זה מדהים" וכי התמיכה מחזקת אותו להמשיך לפתוח בשבת. סגן ראש העיר, אדיר שוורץ, הגיע לחזק והבהיר כי תנועתו לא תאפשר לקומץ קיצוני להכתיב לירושלמים איך לחיות.

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חבר קונגרס דמוקרטי טוען: "מתנחלים עם נשק אמריקני עיכבו אותי בגדה"

חבר הקונגרס הדמוקרטי הפרוגרסיבי מקליפורניה, רו קאנה, טען בריאיון ל"רויטרס" כי טנדר קבוצתו עוכב למשך יותר משעה על ידי מתנחלים חמושים ברובי M4 במהלך סיור בדרום יהודה ושומרון. קאנה אמר כי "הבריונים האלה מגיעים עם מקלעים ופשוט עצרו אותנו", והוסיף כי החיילים שהגיעו גיבו את המתנחלים. מצה"ל נמסר בתגובה כי כוחות ביטחון התערבו בעקבות דיווח על חסימת כלי רכב ליד ח'ירבת זנוטה. במקביל, צוות עיתונאים של CNN הותקף בכפר סינג'יל בידי ארבעה מתנחלים שנעצרו עם אלות וסכין ברכבם.

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חודש לאחר ששיחק במונדיאל: קשר נבחרת דרום אפריקה ג'יידן אדמס מת בגיל 25

הלם כבד בעולם הכדורגל בעקבות מותו הפתאומי של ג'יידן אדמס, שחקנה של ממלודי סאנדאונס, שרק לאחרונה לקח חלק בהישג ההיסטורי של נבחרתו במונדיאל 2026. גופתו של הקשר בן ה-25 נמצאה בשבת בבוקר בבית בקייפטאון, ונסיבות המוות נמצאות תחת חקירת משטרה. שר הספורט גייטון מקנזי ספד לו ואמר כי "דרום אפריקה איבדה את אחד מכישרונותיה הצעירים המבריקים ביותר", תוך שהוא מבקש מהציבור להימנע מספקולציות ולכבד את פרטיות המשפחה.

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