מונדיאל 2026: גיירמו אוצ'ואה רשם היסטוריה באצטקה, אך ספג "עקיצה" מכוערת

נבחרת מקסיקו הבטיחה מאזן מושלם ופסגת בית א' במונדיאל 2026 עם ניצחון 0:3 חלק על צ'כיה, אבל הסיפור האמיתי של הלילה באצטדיון האצטקה הגיע מהרגש, הנוסטלגיה והיסטוריית הכדורגל של השוער האייקוני גיירמו אוצ'ואה.

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שני הניצחונות של מקסיקו במחזורים הראשונים אפשרו למאמן להעלות הרכב משני לחלוטין. במחצית השנייה, תוך שלוש דקות בלבד, האצטקה חזה בחילופי דורות פואטיים: ילד הפלא בן ה-17 חילברטו מורה הוחלף, ודקות ספורות לאחר מכן עלה אל הדשא מי שהוא כנראה סמל הטורנירים הגדול מכולם – השוער גיירמו "ממו" אוצ'ואה.

שאגות הקהל במקסיקו סיטי הרעידו את המגרש במפגן הוקרה חסר תקדים לשוער האייקוני, במה שככל הנראה תהיה הופעתו האחרונה בקריירה המקצוענית. מבלי שנאלץ לספק ולו הצלה אחת ב-0:3 הקליל, אוצ'ואה הורם על כפיים על ידי חבריו לקבוצה מיד עם שריקת הסיום, כשהוא פורץ בבכי תמרורים.

למה כוכבי ענק קיבלו כבוד שאוצ'ואה לא?

למרות הלילה המרגש, כוכבי ענק אחרים בטורניר הנוכחי, דוגמת כריסטיאנו רונאלדו, מנואל נוייר ויוטו נאגאטומו, עלו למגרשים כשהם עוטעים על שרוול החולצה תג (Patch) ייחודי ורשמי של פיפ"א, המציין ומכבד את ההישג הנדיר של השתתפות בשישה טורנירי מונדיאל שונים.

אוצ'ואה, למרות שזהו המונדיאל השישי בקריירה שבו הוא נכלל בסגל הרשמי, לא קיבל את התג. הסיבה לכך נעוצה באותיות הקטנות של פיפ"א.

השוער המקסיקני החל את מסע המונדיאלים שלו לפני 20 שנה, בגרמניה 2006, אך שם הגיע כשוער שלישי ולא זכה לדקה על המגרש. מכיוון שפיפ"א מעניקה את התג הרשמי אך ורק לשחקנים ששיחקו בפועל בשישה טורנירים שונים, 151 ההופעות הבינלאומיות שלו לא הספיקו כדי להיכנס לרשימה היוקרתית של רונאלדו ונוייר.

שישי בכל הזמנים

ועדיין, הסטטיסטיקה של הגיל עושה חסד עם האיש והתלתלים. בגיל 40 ו-347 ימים, אוצ'ואה עקף את לוקה מודריץ' והתברג במקום השישי ברשימת השחקנים המבוגרים ביותר שדרכו על דשא במונדיאל. רק פאט ג'נינגס, רונאלדו, רוז'ה מילה, פאריד מונדראגון ועיסאם אל-חדרי הופיעו בטורניר בגיל מתקדם יותר.

מקסיקו ממשיכה כעת לשלב 32 האחרונות, שם היא צפויה לקבל הגרלה נוחה יחסית מול נבחרת שתעפיל מהמקום השלישי. מי שימשיך בין הקורות כשוער הראשון של המארחת הוא ראול ראנחל, אבל עבור האוהדים המקסיקנים, המעמד של אוצ'ואה כגיבור תרבות גדול בהרבה מכל תג של פיפ"א על השרוול.