יש גם פעילויות בחינם: האטרקציות המומלצות לקיץ - בלי לצאת מהמזגן

בשיאו של החופש הגדול וגל החום הכבד רבים מאיתנו מבקשים לצאת עם הילדים מהבית - מבלי לצאת מהסביבה הממוזגת. אמש ב"מהדורה המרכזית", כתבת התיירות יולי סלומון הביאה את האטרקציות הממוזגות הכי לוהטות שיצננו לכם את הקיץ.

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חציו הראשון של החופש הגדול כבר מאחורינו, וכשהתחזית לחודש אוגוסט מסתכמת במזג אוויר חם ולח במיוחד, ההורים מחפשים פתרונות תעסוקה ממוזגים לילדים. כדי לברוח מהחום, משפחות רבות עוברות מאטרקציה אחת לאחרת, במציאות שבה היצע המקומות והתערוכות הזמניות בארץ נראה בלתי נגמר.

בין המקומות המציעים מענה לימים הלוהטים ניתן למצוא תערוכות קונספט שונות:

"בלון וונדרלנד": תערוכה הכוללת מאות אלפי בלונים מיוחדים במגוון טכנולוגיות ושילובים, שנבנתה על ידי מאות אנשים שהגיעו מכל רחבי העולם. מחיר כרטיס לתערוכה עומד על 129 שקלים, לא כולל הנחות.

מתחמים קפואים: אטרקציה המציעה חוויה בהשראת הקוטב הצפוני והדרומי, הכוללת מוצגים של ממותה ענקית, דובים ונמר, לצד הצגת וידאו ושחקן ב-360 מעלות. במקום אמנם אין שלג אמיתי, אך ישנם דמויי-קרחונים ומיזוג אוויר עוצמתי.

אטרקציות נוספות: תערוכת "עולם חיות מופלא", "באבלס גלקסי", תערוכת הפרחים, ואטרקציית "פליימוביל" החדשה, הכוללת מתחם VR ענקי, מתחמים אינטראקטיביים מול מסכים, עמדות סלפי ודמויות מעולמות הדרקונים, האבירים והפיראטים.

לכל האטרקציות בתשלום מומלץ לבדוק מראש זכאות להנחות דרך מועדוני הצרכנות השונים.

בילויים בחינם

לצד האפשרויות בתשלום, למי שמעוניין לצמצם הוצאות קיימות גם אטרקציות בכניסה חופשית ברחבי הארץ:

• מתחם פיקסר בדיזנגוף סנטר

• פסטיבל גיבורי אלפין במוקדים משתנים

• אירועי "קיץ בפארק" בפארק חולון

עד למעבר לימי הלימודים ולירידה בטמפרטורות, המזגן נותר תנאי סף נדרש, אך כדי למשוך את המשפחות פנימה נדרשים המפעילים לחדש ולהציע חוויות מרגשות שייגרמו לילדים לרצות להישאר עוד קצת.