לא רק בישראל: כך פועלת מגפת "הנוסעים הסמויים" בעולם

בשבועיים האחרונים שמענו בארץ על מקרים שנראים לנו די דמיוניים, אך אפשריים - הסתננות של נוסעים מנתב"ג למטוסים הממריאים ליעדים שונים ברחבי העולם. למרות שכולנו נדרשים להציג גם דרכון וגם את כרטיס העלייה למטוס במהלך הבידוק, נראה שמערכת האבטחה הישראלית עדיין לא הצליחה למנוע הסתננות ב-100% למטוסים. כמובן ניתן רק לדמיין מה חלילה היה עלול לקרות אילולא היה עולה למטוס אדם בעל כוונות זדוניות.

ומה קורה ברחבי העולם?

מסתבר שאירועים כאלה לא מאוד נדירים, כמו שהיינו רוצים לקוות. רק ביום שבת הקודם הסתנן נוסע לטיסת בריטיש איירווייז לאוסלו בנמל התעופה הית'רו בלונדון ללא כרטיס עלייה למטוס או דרכון. עם זאת, הוא זוהה על סיפון המטוס רק לאחר שצוות הדיילים ראה את האיש מנסה שוב ושוב לתפוס את המושבים שהוקצו לנוסעים אחרים, מכיוון שהטיסה הייתה מלאה. בסופו של דבר נעצר על ידי המשטרה.

התקרית בהית'רו הובילה לבדיקה מקיפה של נהלי האבטחה בשדה התעופה הכי גדול בבריטניה, במטרה לקבוע כיצד אדם עקף מספר נקודות ביקורת ועלה לטיסה בינלאומית מבלי שייבדק. על פי החשד, הנוסע הסמוי הגיע לטיסה מלווה בבן משפחה דרך ביקורת הדרכונים הסופית לפני העלייה למטוס, לאחר שעבר "בידוק ביטחוני מלא בהתאם לכל הפרוטוקולים הנדרשים" בדרכו לשער.

מקרה נוסף אירע לפני קצת יותר משנה כאשר צעיר בן 27 מטקסס שוחרר ממעצר לאחר שהודה כי התגנב למטוס של דלתא איירליינס בנמל התעופה הבינלאומי של סולט לייק סיטי באמצעות כרטיס עלייה למטוס שגנב מילד.

עוד לפחות ארבעה מקרים מדווחים אירועו לפני כשנה וחצי ושנתיים בלונדון, איסטנבול, מינכן ולוס אנג'לס לאחר שנוסעים השתמשו בדרכונים מזויפים וכן ניצלו תקלות טכניות בשדות התעופה לצורך מעבר שקט. בכל המקרים, זוהו הנוסעים רק לאחר שהיו על המטוס, מאוחר מדי עבור מנגנוני האבטחה.

אבל זה לא הכל. אחת הפרשיות ההזויות נרשמה בפילדלפיה רק לפני שנה וחצי והסתיימה רק לאחרונה, כאשר גבר עלה לטיסת אמריקן איירליינס לאחר שניסה לשחד מאבטח בשדה התעופה כדי שיעקוף את הבידוק ללא כרטיס. אותו מאבטח ניסה למנוע ממנו להיכנס לשדה התעופה, אך הוא הצליח להסיח את דעתו ולעקוף אותו בטענה שהשאיר את הטלפון שלו בטרמינל, ולאחר מכן טען שהפיל שטר של 50 דולר על שולחנו. לאחר מכן הוא התגנב לטיסה של אמריקן איירליינס.

המאבטחים חיפשו אותו בכל הטרמינלים לאחר שהבודק הביטחוני קרא לעזרה, עד שאיתרו את ג'ונתן בוליו בן ה-32, שכבר היה על הסיפון. המטוס עליו היה עמד ממש על קצה מסלול ההמראה, אולם בדיוק אז הקפטן קיבל הודעה שאחד הנוסעים הסתנן ועקף את כל מעגלי האבטחה בשדה.

כאשר המטוס חזר לשער, חברת התעופה הורידה מהמטוס את כל הנוסעים וביטלה את הטיסה, בעוד הרשויות עצרו את ג'ונתן בוליו. בימים האחרונים, בית המשפט בארצות הברית חייב את בוליו לפצות את חברת התעופה עקב עלות ביטול כל הטיסה בסך 59,143 דולר. הוא גם נידון לשנת מאסר על תנאי לאחר שהודה באשמה בסעיף אחד של התחמקות מאבטחת שדה התעופה.

ובחזרה לישראל, אם עד היום היו שלבים שונים מהכניסה לטרמינל ועד העלייה למטוס, שבהם לא נדרשה הצגת כרטיס טיסה, הודיעה רשות שדות התעופה כי עקב המחדלים, מעתה ובאופן מדורג, יידרשו הנוסעים להציג את כרטיס העלייה גם בשלבים שבהם הדבר לא נדרש בעבר. המהלך ייושם בחודשים הקרובים.

נזכיר כי רק אתמול נער בן 13 ניסה לעלות בפעם השנייה בלי כרטיס ובלי דרכון למטוס הממריא לארצות הברית, אולם בודקי הגבולות תפסו אותו. זאת, כחודשיים לאחר שהצליח להערים עליהם ועלה על טיסת אל על לניו יורק.

מקרה נוסף נרשם לפני מספר ימים, אז צעיר ישראלי בן 18 הצליח לעלות על טיסה של חברת התעופה אוסטריין איירליינס מבלי שהיה לו כרטיס עלייה למטוס. רק לאחר הנחיתה בווינה, הוא נחשף והושב לארץ. ומה היה קורה אילו חלילה היה עולה אדם בעל כוונות זדוניות