לא רק בגלל מסי: מה באמת גורם לאהבה בין ישראל לארגנטינה

סיפור האהבה שמנהלים ישראלים רבים עם ארגנטינה הגיע לשיאו במונדיאל עם האהדה לנבחרת של מסי - אבל ממש לא התחיל שם. בישראל יש קהילה ארגנטינית לא קטנה, ונשיא המדינה שם הוא אוהב ישראל אמיתי - וזה בא לידי ביטוי בחיבה שלנו לאוכל ולתרבות שם.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מסי אולי כבר מזמן לא הסיבה היחידה, אבל נראה שהאהבה הישראלית לארגנטינה רק הולכת ומתחזקת. מהכדורגל, דרך האוכל ועד התרבות, החיבור בין שתי המדינות חזק מתמיד.

המסעדות הארגנטינאיות בארץ הן ההוכחה הניצחת. המוני ישראלים מגיעים בשביל האמפנדס, הצ’וריסו והסטייקים, אבל עבור רבים האוכל הוא רק טעימה קטנה מסיפור האהבה בין שתי המדינות.

יותם בר-נוף, מנהל מסעדת LA VACA LOCA, אומר: "אני מנהל פה במסעדה ארגנטינאית משפחתית ויש פה מלא ישראלים שמגיעים ואוהבים את הבשר והאוכל הארגנטינאי".

אורחים במסעדת LA VACA LOCA, מירב וגלעד גרוס, מוסיפים: "ארגנטינה הפסידה השבוע אז בכל זאת לצאת בטעם טוב אחרי השבוע הקשה מארגנטינה שעבר עליהם, ישראלים עניני טעם בטעמים של בשר, האמפנדס, צ'וריסוס, אחלה אוכל".

האהבה הזאת לא נשארת רק על הצלחת. אחרי שנים שבהן הדרך לבואנוס איירס כללה עצירות ביניים, בנובמבר הקרוב אל על תשיק קו ישיר במחיר של כ-1350$ לכרטיס, לראשונה זה יותר מעשור.

מנהלת מכירות באל על, מיכל שטיין, מסבירה: "אחרי המונדיאל האחרון זה ברור שישראלים אוהבים את ארגנטינה. אנחנו מזהים ביקושים גבוהים, ובנובמבר נתחיל להפעיל שתי טיסות ישירות בשבוע לבואנוס איירס".

הטיסה הישירה תארך כ-15 וחצי שעות, ותשרת מטיילים אחרי צבא, משפחות, אנשי עסקים וגם את הקהילה היהודית הגדולה בארגנטינה המונה יותר מ-170 אלף איש.

אבל מאחורי הקו החדש מסתתר גם מהלך רחב יותר. במשרד החוץ רואים בארגנטינה ובאמריקה הלטינית יעד אסטרטגי, לא רק לתיירות, אלא גם לקשרים מדיניים וכלכליים.

אז בין אם זו האהדה למסי, הקסם של האוכל הארגנטינאי או הרצון לגלות יבשת חדשה, ארגנטינה הפכה עבור הישראלים להרבה יותר מיעד לטיול, אלא לחיבור לתרבות שלמה ומשגשגת.