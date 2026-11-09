اتفق رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماعهما اليوم (الاثنين)، على أنهما سيحاولان تشكيل حكومة مع الحريديم. هذا ما أفاد به المراسل السياسي في القناة العبرية نداف أليمالك.

في الواقع، طلب ليبرمان من جانبه مهلة لمحاولة العمل مع الحريديم، بهدف منع تشكيل حكومة عاجلة تستند إلى دعم العرب. كذلك، سيسعى حزب إسرائيل بيتنا إلى تولّي رئاسة لجنة المالية، ومن المتوقع أن يترأسها عوديد فورير.

قال ليبرمان لآيزنكوت في لقاء: "ستكون أنت رئيس الحكومة". وأضاف: "امنح المفاوضات وقتًا لاستمالة الحريديم، وتخلَّ عن تشكيل حكومة بالاعتماد على العرب".

كذلك، نشرنا مساء أمس أن آيزنكوت يخطط لأداء الحكومة اليمين بعد استبدال رئيس الكنيست، للسيطرة على مجريات العملية، ومن غير المتوقع أن يستنفد كامل أيام التكليف. وتتمثل خطة آيزنكوت في إعلان "تمكنت من تشكيل الحكومة" في أقرب وقت.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يعتزم آيزنكوت التوقيع مع الأحزاب على الخطوط العريضة واتفاقات توزيع المناصب. كذلك، يعمل معسكر التغيير على ضم أعضاء كنيست من اليمين إلى الحكومة، ولا سيما أعضاء من "الليكود" يرغبون في الانضمام إلى حكومة واسعة.