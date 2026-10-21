كشف الصحفي من الجولان عطا فرحات، في مداخلته عبر قناة "i24NEWS Arabic"، عن وجود مشاورات وترتيبات متقدمة تجري بالتنسيق بين الرياض ودمشق، تهدف إلى نقل آلاف المقاتلين الأجانب المتواجدين في الداخل السوري للمشاركة في المعارك الدائرة باليمن.

وأوضح التقرير أن مسار هذه الترتيبات شهد زيارات ميدانية وتنسيقية رفيعة المستوى إلى المملكة العربية السعودية، شارك فيها قادة ميدانيون سوريون، من بينهم خالد الخطيب (القيادي في الفرقة 82 والقائد السابق في جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام)، إلى جانب هيثم العلي وخالد خطاب. وشملت الجولات معاينة المواقع اللوجستية والميدانية برفقة ضباط سعوديين في مناطق نجران وعسير، فضلاً عن إجراء مباحثات مع وزارة الدفاع السعودية لتحديد التكاليف المالية وامتيازات المقاتلين.

حزم مالية وامتيازات لوجستية

وبحسب المعطيات الواردة، تتضمن خطة الترتيبات رصد مبالغ مالية تصل إلى نحو 2000 دولار شهرياً لكل مقاتل. وفيما يخص عائلات المقاتلين، فقد نصت النقاشات على نقلهم مستقبلاً إلى اليمن وليس إلى الأراضي السعودية؛ وذلك تفادياً لأي أزمات أمنية أو داخلية قد تنجم عن الخلفيات الأيديولوجية المتشددة لهؤلاء العناصر. كما شملت الحزمة التفضيلية وعوداً بتسهيلات تتعلق بأداء مناسك الحج والعمرة، جنباً إلى جنب مع مساعٍ لإنشاء قواعد تدريب جديدة تشمل استخدام الطائرات المسيرة، بالتنسيق مع تشكيلات ميدانية أخرى مثل قوات "درع الوطن" و"ألوية العمالقة".

تركيبة متعددة الجنسيات

تضم قائمة المقاتلين المرشحين للعملية طيفاً واسعاً من الجنسيات الأجنبية والعربية، من أبرزها: الإيغور، الأوزبك، الطاجيك، الأفغان، الشيشان، والألبان، إضافة إلى مقاتلين عرب ينتمون إلى سوريا، تونس، وليبيا. كما تضمنت الترتيبات احتمالية إعادة إشراك نحو 800 سجين سابق كانت السلطات السعودية قد أفرجت عنهم خلال السنوات الماضية وأرسلتهم إلى سوريا بتهم تتعلق بالتطرف والإرهاب.

مواقف رسمية ومكاسب استراتيجية

يأتي هذا التحرك وسط تباين في المواقف الرسمية السورية؛ فبينما صدر نفي رسمي لهذه الأنباء عبر مستشار الرئيس، برز في المقابل تصريح لوزير الدفاع السوري اعتبر فيه أن الدفاع عن مكة المكرمة والمقدسات يُعد "واجبًا لا يحتاج إلى طلب مسبق"، مما يعكس، بحسب المراقبين، جدية الأطراف في المضي قدماً بالاتفاق.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، تسعى الإدارة في سوريا من وراء هذه الخطوة إلى جني مكاسب اقتصادية كبرى عبر حزم الدعم المالي، فضلاً عن التخلص من أحد أعقد الملفات وأكثرها إثارة للضغط الغربي، المتمثل في وجود آلاف المقاتلين الأجانب على أراضيها، عبر إعادة توجيه بوصلتهم نحو جبهات القتال في اليمن.