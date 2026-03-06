Israël dévoile "Michelle", la chanson de Noam Bettan pour l’Eurovision 2026

Israël a dévoilé jeudi soir la chanson pour l'Eurovision 2026, prévu à Vienne. Intitulé "Michelle", le titre interprété par Noam Bettan et a été présenté lors d’une émission spéciale diffusée sur la chaîne publique Kan.

La chanson a été écrite par Bettan lui-même avec Tzlil Klifi, Nadav 'Nabi' Aharoni et Yuval Raphael. Selon les producteurs, le morceau raconte l’histoire d’une personne qui décide de sortir d’une relation émotionnellement toxique et de reprendre le contrôle de sa vie. Le personnage de "Michelle" ne renvoie pas à une personne réelle mais incarne un amour impossible et universel, un choix artistique destiné à permettre à des auditeurs de différentes cultures de s’identifier à l’histoire.

La chanson commence en hébreu, une première pour une entrée israélienne depuis l’édition 2015, avant d’intégrer d’autres influences linguistiques et musicales. Malgré un thème marqué par la douleur et la rupture, le morceau évolue vers une énergie plus positive, symbolisant la libération et l’espoir.

Le clip officiel, réalisé par Ofir Peretz, met en scène le chanteur dans un décor sombre et minimaliste, entouré de structures en béton brutales évoquant des gradins, tandis que l’émotion se déploie à travers la danse et la performance vocale.

Noam Bettan a déclaré être "très fier" de porter la chanson sur la scène internationale. "C’est un morceau rempli d’énergie et d’émotion. J’espère qu’il pourra apporter un peu de lumière et de fierté partagée", a-t-il affirmé.

À peine dévoilé, le titre suscite déjà de nombreuses réactions à l’étranger. Plusieurs commentateurs et créateurs de contenus spécialisés dans l’Eurovision ont salué la voix et la présence scénique du chanteur, certains allant jusqu’à le qualifier de "futur superstar". D’autres ont noté l’influence musicale francophone du morceau, un élément qui a également suscité quelques débats en Israël, où certains critiques s’interrogent sur la place importante de la langue française dans la chanson.

Malgré ces discussions, Israël se maintient pour l’instant dans le haut des classements des bookmakers, autour de la sixième place. Noam Bettan doit interpréter "Michelle" lors de la première demi-finale, le 12 mai, avant la grande finale prévue à Vienne. D’ici là, la performance scénique pourrait encore faire évoluer les pronostics.