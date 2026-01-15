Emmanuel Macron réunit en urgence un Conseil de défense consacré à l'Iran et au Groenland

L’Élysée a convoqué en urgence un Conseil de défense jeudi matin à 8 heures, consacré à la situation en Iran et aux tensions croissantes autour du Groenland. Selon plusieurs sources proches du dossier, cette réunion exceptionnelle intervient dans un contexte international jugé préoccupant par l’exécutif français.

Présidé par Emmanuel Macron, le Conseil de défense réunira les ministres concernés ainsi que les plus hauts responsables militaires. Au cœur des discussions figurent d’abord les manifestations en Iran, sévèrement réprimées par les autorités, sur fond de pressions internationales accrues. Les déclarations récentes du président américain Donald Trump, laissant planer la possibilité de frappes contre l’Iran, renforcent les inquiétudes diplomatiques et sécuritaires des alliés européens.

Le second volet de la réunion portera sur le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, devenu un point de friction majeur avec les États-Unis. Une rencontre récente entre responsables danois et américains s’est conclue sur un "désaccord fondamental", selon le chef de la diplomatie danoise, illustrant la profondeur des divergences sur l’avenir stratégique de l’île arctique. Washington a multiplié les signaux évoquant une prise de contrôle, suscitant une vive réaction à Copenhague comme au sein de l’Union européenne.

À l’issue de ce Conseil de défense, Emmanuel Macron doit se rendre sur la base aérienne d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône, pour présenter ses vœux aux armées. Le chef de l’État devrait profiter de cette allocution pour évoquer le possible déploiement de militaires français dans le cadre d’une mission européenne au Groenland, destinée à renforcer la présence et la coordination des pays européens dans la région.

Cette séquence souligne la volonté de la France de se positionner comme un acteur central sur les dossiers stratégiques internationaux, à un moment où les équilibres géopolitiques apparaissent plus fragiles que jamais.