Des républicains dénoncent l’accord avec l’Iran

Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz a vivement critiqué mercredi le mémorandum d’entente conclu par Donald Trump avec l’Iran, estimant que le président américain reçoit de « très mauvais conseils » sur ce dossier.

« L’histoire nous enseigne que donner des milliards de dollars à des fanatiques théocratiques qui veulent nous assassiner n’est pas une bonne idée », a déclaré Ted Cruz au média The Hill.

La colère du sénateur intervient après la publication par la Maison-Blanche du texte complet de l’accord provisoire. Celui-ci prévoit notamment la levée des embargos sur les exportations pétrolières iraniennes et ouvre la voie à l’accès de Téhéran à un fonds de reconstruction d’après-guerre estimé à 300 milliards de dollars.

Ted Cruz n’est pas le seul élu républicain à dénoncer l’accord. Le sénateur de Louisiane Bill Cassidy l’a qualifié de « pire erreur de politique étrangère depuis des décennies ».

Sur les réseaux sociaux, Bill Cassidy a estimé que l’Iran n’avait pas réellement renoncé à ses ambitions nucléaires et qu’il avait appris qu’une menace sur le détroit d’Ormuz pouvait lui permettre d’obtenir des concessions majeures.

L’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU Nikki Haley a également critiqué le texte, affirmant qu’il revenait à financer la reconstruction de ce que les États-Unis venaient de détruire pendant la guerre.

Selon Nikki Haley, la levée des sanctions et le déblocage de fonds importants risquent de permettre au régime iranien de renforcer ses ambitions nucléaires et ses réseaux terroristes.

L’ancien vice-président américain Mike Pence avait lui aussi dénoncé mardi un accord qui, selon lui, « sent l’apaisement » et accorde à Téhéran d’importantes concessions sans contreparties suffisantes.