Donald Trump affirme que les États-Unis ont « frappé très durement » l'Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis avaient « frappé très durement » l'Iran lors d'une nouvelle vague de frappes menées dans la nuit, alors que le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé poursuivre son opération pour une neuvième nuit consécutive.

« L'Iran a été très, très gravement endommagé. Il ne lui reste pratiquement plus rien sur le plan militaire. Il lui reste quelques missiles, quelques drones et une capacité de production très limitée », a déclaré Donald Trump à des journalistes après avoir assisté à la finale de la Coupe du monde.

Le président américain a également affirmé que les États-Unis contrôlaient désormais le détroit d'Ormuz. « Nous contrôlons le détroit. Eux ne contrôlent plus rien », a-t-il assuré.

Donald Trump a indiqué que les frappes de cette nuit avaient été menées en hommage aux trois militaires américains tués récemment, faisant référence aux deux soldats morts en Jordanie lors d'une attaque iranienne et à un troisième militaire décédé dans le nord de l'Irak lors d'une explosion contrôlée.

Il a ajouté que l'objectif de l'opération était d'empêcher définitivement l'Iran d'acquérir une capacité nucléaire militaire. « Nous mettons fin à toute possibilité pour eux de disposer d'une arme nucléaire », a-t-il déclaré.

Parallèlement, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que Washington restait ouvert à une solution diplomatique malgré la poursuite des opérations militaires.

Le CENTCOM a indiqué que cette nouvelle série de frappes visait à continuer de dégrader les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer les navires commerciaux et civils transitant par le détroit d'Ormuz.

Selon les médias iraniens, plusieurs frappes américaines ont visé Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. Les agences iraniennes ont également fait état de puissantes explosions dans les villes portuaires stratégiques de Bandar Mahshahr et Bandar Imam Khomeini, sur les rives du golfe Persique.