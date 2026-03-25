Le Sénat américain refuse de limiter les pouvoirs de Trump sur la guerre en Iran

Les républicains du Sénat ont rejeté une nouvelle tentative des démocrates visant à restreindre les pouvoirs du président Donald Trump dans le conflit avec l’Iran, malgré une guerre qui s’intensifie et ses répercussions économiques croissantes. La résolution a été rejetée par 53 voix contre 47, pour la troisième fois depuis le début du conflit, illustrant le soutien massif du camp républicain à l’exécutif.

Seul le sénateur républicain Rand Paul s’est joint aux démocrates pour soutenir le texte, tandis que le démocrate John Fetterman a voté contre, comme lors des précédents scrutins. Les élus opposés à la guerre n’ont pas réussi à rallier davantage de républicains, alors même que le Pentagone prévoit le déploiement de milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient et que les prix de l’énergie s’envolent sous l’effet des tensions dans le détroit d’Ormuz.

De son côté, Donald Trump affirme que le conflit pourrait être de courte durée et évoque des discussions en cours avec l’Iran pour y mettre fin, bien que Téhéran nie toute négociation directe. Le président a notamment suspendu temporairement des frappes contre des infrastructures énergétiques iraniennes, évoquant des échanges "productifs", et laissé entendre qu’un accord restait possible.

Les démocrates, eux, dénoncent une stratégie floue et promettent de continuer à soumettre des textes pour forcer les républicains à se positionner publiquement. Ils réclament également des auditions de responsables clés de l’administration, estimant que le Congrès doit jouer pleinement son rôle de contrôle dans un conflit aux conséquences de plus en plus lourdes pour les États-Unis.