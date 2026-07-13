Un Américain reconnu coupable d’avoir exporté des technologies vers l’Iran

Un tribunal fédéral du Massachusetts a reconnu Mahdi Mohammad Sadeghi, citoyen américain d’origine iranienne, coupable d’avoir participé à un complot visant à exporter illégalement des composants électroniques vers l’Iran, en violation des sanctions imposées par les États-Unis.

Âgé de 43 ans, Mahdi Mohammad Sadeghi travaillait pour l’entreprise internationale de semi-conducteurs Analog Devices au moment des faits. Il était accusé d’avoir aidé un associé iranien à contourner les lois américaines sur le contrôle des exportations.

Le jury l’a déclaré coupable de trois des cinq chefs d’accusation retenus contre lui, à l’issue de quatre jours de délibérations.

Selon les procureurs américains, Mahdi Mohammad Sadeghi aurait aidé Mohammad Abedininajafabadi, également connu sous le nom de Mohammad Abedini, à obtenir des composants électroniques soumis à des restrictions.

L’entreprise de Mohammad Abedininajafabadi, basée à Téhéran, fabriquerait des systèmes de navigation destinés au programme de drones militaires des Gardiens de la Révolution iraniens.

Les autorités américaines affirment qu’une société-écran avait été créée en Suisse afin de dissimuler la destination finale des équipements et de contourner les sanctions.

Mohammad Abedininajafabadi n’était pas jugé lors de ce procès. Il se trouverait actuellement en Iran après avoir été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers impliquant une journaliste italienne.

Les avocats de Mahdi Mohammad Sadeghi ont rejeté les accusations, affirmant que leur client avait uniquement conseillé un ami de longue date sur la manière de développer des relations commerciales avec Analog Devices.

Son avocat, William Fick, a soutenu que l’accusation n’avait pas démontré que les composants avaient réellement été transférés vers l’Iran.

Il a également contesté l’affirmation selon laquelle la société suisse aurait été une société-écran, estimant que le scénario présenté par le parquet comportait de nombreuses incohérences.

« Si vous regardez le monde à travers des lunettes sales, tout paraît sale », a déclaré William Fick devant les jurés.

La procureure fédérale adjointe Alathea Porter a au contraire présenté l’affaire comme relativement simple.

« On ne peut pas envoyer des marchandises, et notamment les marchandises concernées dans cette affaire, vers l’Iran. Point final », a-t-elle déclaré devant le jury.

Selon Alathea Porter, Mahdi Mohammad Sadeghi connaissait parfaitement les restrictions et aurait malgré tout conspiré avec Mohammad Abedininajafabadi pour les contourner.

Mahdi Mohammad Sadeghi n’a pas réagi visiblement à l’annonce du verdict et n’a fait aucun commentaire à sa sortie du tribunal.

Il restera en liberté jusqu’à l’annonce de sa peine, prévue le 13 octobre 2026.

Arrêté en décembre 2024, il avait perdu son emploi chez Analog Devices après son inculpation. Père de deux enfants, Mahdi Mohammad Sadeghi avait choisi de ne pas témoigner pendant son procès.

Bien que l’enquête ait débuté bien avant le conflit actuel avec l’Iran, le procès s’est déroulé dans un contexte de tensions militaires et diplomatiques accrues entre Washington et Téhéran.