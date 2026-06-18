Antisémites, soutiens de l'Iran et isolationnistes célèbrent l'accord avec Téhéran : « Les Juifs perdent »

Le mémorandum d'entente signé entre les États-Unis et l'Iran suscite de vives réactions aux États-Unis. Alors que plusieurs élus républicains dénoncent un accord trop favorable à Téhéran, plusieurs figures connues pour leurs positions anti-israéliennes, antisémites ou isolationnistes ont au contraire salué ce qu'elles considèrent comme une victoire de la République islamique.

Nick Fuentes, influenceur d'extrême droite américain connu pour ses propos antisémites et dirigeant du mouvement « Groyper », a réagi sur le réseau social X en écrivant : « L'Iran a gagné, Israël a perdu. Victoire totale des non-Juifs. »

Dans son émission diffusée quelques heures plus tard, il a félicité la République islamique. « Dieu bénisse la République islamique d'Iran. L'Iran a gagné, Israël a perdu », a-t-il déclaré, avant de s'en prendre aux soutiens d'Israël et de remercier le Guide suprême iranien, Ali Khamenei.

Le journaliste américain Tucker Carlson a lui aussi salué l'accord. Dans son émission, il s'est moqué du fait que Donald Trump ait simplement transmis une copie du mémorandum à Israël, sans consultation préalable. « Vous leur avez juste envoyé une copie ? Les adultes sont en train de parler », a-t-il ironisé, estimant que le président américain avait volontairement tenu Israël à l'écart des négociations.

Tucker Carlson a également critiqué Benjamin Netanyahou après les déclarations de Donald Trump sur la Syrie, allant jusqu'à affirmer que le président syrien Ahmed al-Charaa serait « plus humain » que le Premier ministre israélien.

Autre soutien de l'accord, Trita Parsi, vice-président du Quincy Institute et cofondateur du National Iranian American Council, a estimé que Donald Trump avait fait le bon choix en mettant fin au conflit plutôt qu'en cherchant à obtenir davantage de concessions militaires. Selon lui, poursuivre la guerre aurait conduit à un nouvel « engrenage des guerres sans fin ».

Enfin, le streamer américain Hasan Piker, figure de la gauche radicale, a également applaudi le mémorandum. Selon lui, « l'Iran a gagné » en fermant le détroit d'Ormuz après les frappes américaines, estimant que Téhéran avait toujours privilégié la voie diplomatique et appelant à mettre fin aux appels à une escalade militaire.