Benjamin Netanyahou aurait bloqué la participation d’Isaac Herzog au lancement du Conseil de paix à Davos

Selon le site Axios, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé d’autoriser le président Isaac Herzog à représenter Israël lors de la cérémonie de lancement du Conseil de paix, initiative portée par le président américain Donald Trump, organisée jeudi à Davos en marge du Forum économique mondial.

D’après deux sources proches du dossier citées par le média américain, la Maison-Blanche considérait cet événement comme une étape clé de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, et comme l’une des priorités diplomatiques de Donald Trump durant le forum. Les responsables américains souhaitaient voir un haut représentant israélien apparaître sur scène aux côtés de dirigeants arabes et musulmans, afin de donner un signal fort de soutien international au projet américain.

Or, l’absence d’Israël lors de la cérémonie aurait été perçue à Washington comme un manque d’alignement clair de Jérusalem avec l’initiative américaine. La Maison-Blanche avait pourtant invité 58 pays, précisant que chaque État pouvait déléguer son chef d’État, son chef de gouvernement ou un représentant dûment mandaté.

Benjamin Netanyahou n’ayant pas fait le déplacement à Davos en raison du mandat d’arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale, les responsables américains auraient proposé à plusieurs reprises qu’Isaac Herzog assure la représentation israélienne. Toujours selon Axios, des démarches ont été entreprises mardi et mercredi auprès du bureau du Premier ministre pour permettre au président israélien de siéger sur scène et de signer la charte du Conseil de paix.

Netanyahou aurait opposé un refus catégorique, estimant que l’invitation lui était adressée personnellement et ne pouvait être transférée à Herzog. Ce veto aurait donné lieu à des échanges tendus entre hauts responsables américains et israéliens, certains décrits comme particulièrement difficiles. Jusqu’à la veille de la cérémonie, la Maison-Blanche espérait encore parvenir à un compromis, Israël figurant même parmi les pays participants dans un document interne diffusé mercredi soir.

Les tentatives se seraient poursuivies jusqu’aux dernières heures précédant l’événement, sans succès. L’épisode aurait en outre exacerbé les tensions non seulement entre Washington et Jérusalem, mais aussi entre le bureau du Premier ministre et celui du président israélien.

Finalement, les conseillers de Donald Trump auraient choisi de ne pas transformer ce désaccord en crise ouverte. Jared Kushner et Steve Witkoff, deux proches du président américain, auraient préféré concentrer leurs pressions sur Netanyahou concernant l’ouverture du point de passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza, jugée plus prioritaire dans l’immédiat. Les deux hommes sont arrivés en Israël samedi soir pour une rencontre avec le Premier ministre centrée sur cette question.