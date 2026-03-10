Donald Trump : "La guerre avec l'Iran va bientôt prendre fin"

Le président américain Donald Trump a estimé que la guerre contre l’Iran pourrait se terminer prochainement, tout en restant vague sur le calendrier précis. Lors d’une conférence de presse, il a affirmé que le conflit était "très proche d’être terminé", avant d’ajouter qu’il devrait "se terminer bientôt". Interrogé pour savoir si cela signifiait dans les prochains jours, le président a répondu que ce ne serait pas si rapide, mais qu’il pensait tout de même que la fin était proche.

Questionné sur la contradiction apparente entre ses propos et ceux de son secrétaire à la Défense, qui a récemment indiqué que la guerre ne faisait que commencer, Donald Trump a répondu que "les deux peuvent être vrais". Selon lui, les opérations militaires menées contre l’Iran ont déjà lourdement affaibli ses capacités. Il a affirmé que l’armée iranienne avait été largement décimée et que la situation actuelle marquait "le début de la construction d’un nouveau pays" pour l’Iran.

Le président américain a toutefois précisé que la fin du conflit dépendra d’une condition centrale : l’Iran doit renoncer durablement à toute capacité de développer des armes pouvant être utilisées contre les États-Unis, Israël ou leurs alliés. "Quand je pourrai constater qu’ils n’auront plus aucune capacité pendant très longtemps de développer des armements pouvant être utilisés contre nous, alors nous serons prêts à mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré.

Téhéran affirme de son côté que son programme nucléaire est exclusivement civil et nie chercher à se doter de l’arme atomique, une position que Washington rejette. Donald Trump a également réitéré son accusation selon laquelle l’Iran cherchait à "prendre le contrôle du Moyen-Orient" et à détruire Israël, affirmant que les États-Unis ont stoppé ce projet "au bon moment". "Nous sommes très fiers d’être impliqués dans cette opération", a-t-il conclu.