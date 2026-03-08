L’Iran aurait perdu près de 70 % de ses capacités de lancement de missiles

L’Iran aurait subi une perte majeure de ses capacités de lancement de missiles depuis le début de l’opération militaire "Rugissement du lion", selon des informations diffusées samedi soir par la chaîne publique israélienne Kan. D’après ces estimations, environ 70 % des lanceurs iraniens auraient été détruits ou neutralisés à la suite des frappes menées par Israël et les États-Unis contre des infrastructures militaires de la République islamique.

Avant le début de l’offensive, les services de renseignement estimaient que l’Iran disposait d’environ 420 lanceurs de missiles. Aujourd’hui, ce nombre aurait été réduit à près d’une centaine encore opérationnels. Environ 150 lanceurs ont été totalement détruits lors de frappes ciblées, tandis qu’environ 150 autres ont été touchés par des attaques aériennes et rendus temporairement inutilisables.

Une partie de ces systèmes endommagés se trouverait désormais enfouie sous terre dans des installations souterraines iraniennes, ce qui empêche leur utilisation immédiate. Les opérations militaires se poursuivent toutefois, avec pour objectif de réduire davantage les capacités balistiques de l’Iran.

Les frappes visent non seulement des lanceurs de missiles, mais également des infrastructures militaires et des institutions du régime à travers le territoire iranien. L’effort militaire est coordonné entre Israël et les États-Unis, chacun concentrant ses opérations sur des zones géographiques spécifiques.

Selon ces informations, Israël cible principalement les lanceurs situés dans l’ouest de l’Iran, considérés comme une menace directe pour le territoire israélien. De leur côté, les forces américaines concentrent leurs frappes dans le sud du pays, d’où sont tirés des missiles vers les États du Golfe ainsi que vers des bases militaires américaines déployées dans la région.

Cette campagne de frappes s’inscrit dans une stratégie visant à affaiblir durablement les capacités offensives de l’Iran et à limiter sa capacité à mener des attaques à longue portée dans la région. Les opérations militaires se poursuivent alors que les tensions restent extrêmement élevées au Moyen-Orient.