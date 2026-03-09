Donald Trump : "la décision de mettre fin à la guerre sera prise en coordination avec Netanyahou"

Le président américain Donald Trump a déclaré que la décision concernant une éventuelle fin de la guerre entre Israël et l’Iran devrait être prise en coordination avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans un entretien accordé au Times of Israel, Trump a expliqué que les discussions entre Washington et Jérusalem étaient en cours et que la décision finale serait probablement conjointe. "Je pense que ce sera une décision commune, nous en parlons", a-t-il indiqué, ajoutant qu’il prendrait sa décision "au moment opportun" et que "tous les éléments seront pris en compte".

Parallèlement, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s’est exprimé sur l’opération militaire menée contre l’Iran lors d’une interview accordée à CBS News. Selon lui, l’écart de capacités militaires entre les États-Unis et l’Iran est évident. "Nous pouvons dire clairement au peuple américain que ce n’est pas un combat équitable, et c’est volontaire", a-t-il affirmé, soulignant que les capacités militaires américaines sont "impressionnantes en comparaison de celles de l’Iran".

Pete Hegseth a également évoqué l’exigence d’une "reddition sans condition" de l’Iran. D’après lui, cette formule signifie que les États-Unis et leurs alliés cherchent à obtenir une victoire nette dans le conflit et à en fixer eux-mêmes les termes. Le chef du Pentagone a ajouté qu’il pourrait venir un moment où l’Iran n’aura "pas d’autre choix" que d’accepter ces conditions, qu’il en soit conscient ou non.