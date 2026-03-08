"Ils ont déjà perdu" : Trump balaie les menaces d’un responsable iranien

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué la direction iranienne restante lors d’une interview téléphonique accordée samedi soir à la chaîne CBS, répondant notamment aux menaces proférées par le chef du Conseil de sécurité national iranien Ali Larijani. Ce dernier avait publié plus tôt une série de messages sur le réseau social X dans lesquels il affirmait que Trump "paierait pour ses actes".

Interrogé sur ces déclarations, Trump a balayé les propos du responsable iranien. "Je n’ai aucune idée de ce dont il parle. Qui est-il ? Cela ne m’intéresse pas", a-t-il déclaré, estimant que Larijani et le régime iranien étaient déjà vaincus. Le président américain a réaffirmé que les opérations militaires menées conjointement par les États-Unis et Israël se poursuivraient jusqu’à ce que l’Iran accepte une "capitulation sans conditions".

Au cours de l’entretien, Trump a également commenté les déclarations contradictoires du président iranien Massoud Pezeshkian. Celui-ci avait initialement présenté des excuses à plusieurs pays voisins après des frappes iraniennes sur leur territoire, avant de retirer ses propos quelques heures plus tard, après que Trump eut revendiqué publiquement ces excuses comme un signe de faiblesse du régime.

Le président américain a par ailleurs dressé un bilan très positif des opérations militaires en cours. Selon lui, la coalition américano-israélienne aurait déjà infligé des dommages majeurs aux capacités militaires iraniennes. Trump a affirmé que les stocks de missiles de Téhéran avaient été largement détruits, que les drones avaient été neutralisés et que les installations de production d’armements étaient actuellement prises pour cible.

Il a également déclaré que la marine iranienne avait été pratiquement anéantie, que l’armée de l’air avait été gravement affaiblie et que les structures dirigeantes du régime avaient été largement détruites. Ces affirmations s’appuient en partie sur des données publiées par le commandement central américain (CENTCOM), selon lesquelles environ 3 000 cibles iraniennes ont été frappées depuis le début du conflit, dont 43 navires militaires.

Trump a également adressé une critique à l’égard du Premier ministre britannique Keir Starmer, estimant que les initiatives militaires annoncées par Londres arrivaient "trop tard". Selon des informations récentes, le Royaume-Uni envisagerait de préparer deux porte-avions en vue d’un éventuel déploiement dans la région.

Interrogé sur la possibilité d’un soutien accru des alliés traditionnels des États-Unis, Trump s’est montré peu préoccupé, affirmant que les partenaires déjà engagés dans la coalition, en particulier Israël, étaient ceux qui comptaient réellement dans la campagne militaire en cours.