Donald Trump menace de surtaxer de 25 % les pays commerçant avec l’Iran

Donald Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient une taxe de 25 % sur les échanges commerciaux avec tout pays poursuivant ses affaires avec l’Iran, alors que Washington réfléchit à sa réponse face aux plus importantes manifestations antigouvernementales qu’ait connues la République islamique depuis des années. Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a affirmé que cette mesure était "immédiate" et "définitive", sans toutefois fournir de détails juridiques ou administratifs, et sans communication officielle de la Maison-Blanche pour confirmer le dispositif.

Cette annonce intervient alors que l’Iran, fortement sanctionné depuis longtemps, continue d’exporter massivement son pétrole vers la Chine, mais aussi vers la Turquie, l’Irak, les Émirats arabes unis ou l’Inde. Pékin a vivement critiqué la position américaine, dénonçant des sanctions "illégales" et promettant de défendre ses intérêts. Le Japon et la Corée du Sud ont indiqué suivre la situation de près, en attendant des précisions sur la portée réelle de la mesure.

L’Iran est secoué par un mouvement de contestation national, parti de la colère face à la crise économique et devenu une remise en cause directe du régime. Les ONG évoquent des milliers de morts parmi les manifestants et les forces de sécurité, tandis que Téhéran reconnaît maintenir des canaux de communication ouverts avec Washington malgré les tensions. Trump a affirmé rester en contact avec l’opposition iranienne et n’exclut aucune option, même si la Maison-Blanche assure que la diplomatie "reste la priorité".

Cette nouvelle offensive commerciale s’inscrit dans la continuité de la stratégie de pression maximale adoptée par Trump au cours de son second mandat, fréquemment marquée par des menaces tarifaires contre les partenaires de pays jugés hostiles aux États-Unis. Elle intervient alors que l’UE, elle aussi, renforce ses sanctions individuelles contre des responsables du régime iranien.

Reste à savoir si cette surtaxe deviendra réellement opérationnelle, alors même que la légalité de plusieurs mesures commerciales américaines est contestée devant la Cour suprême. En attendant, l’annonce contribue à accroître l’incertitude sur les relations internationales déjà tendues autour du dossier iranien.