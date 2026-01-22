Donald Trump met en garde l’Iran mais espère "qu'aucune autre action militaire ne sera nécessaire"

Le président américain Donald Trump a commenté mercredi les récentes tensions avec l’Iran, affirmant espérer qu’aucune nouvelle action militaire ne sera nécessaire, tout en réitérant des menaces très fermes à l’égard du régime de Téhéran.

Dans un entretien accordé à CNBC, Trump a été interrogé sur le déploiement récent de porte-avions et de chasseurs F-15 américains au Moyen-Orient, perçu par beaucoup comme un signal de préparation militaire. Le président a assuré qu’il s’agissait avant tout d’un message dissuasif. Selon lui, ses menaces auraient déjà produit des effets: il affirme que les autorités iraniennes ont annulé des centaines d’exécutions prévues après qu’il les a averties de lourdes conséquences en cas de violences contre les manifestants.

https://x.com/i/web/status/2014125734843838622 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous espérons qu'il n'y aura pas d'autres mesures", a-t-il déclaré, ajoutant que les forces iraniennes auraient auparavant tiré de manière indiscriminée sur des civils et envisagé la pendaison de centaines de jeunes protestataires.

Donald Trump a également remis sur la table le dossier nucléaire iranien, estimant que Téhéran devait renoncer sans ambiguïté à toute ambition de se doter de l’arme atomique. "Ils doivent arrêter avec le nucléaire", a-t-il martelé.

La veille, le président américain avait déjà averti que les États-Unis réagiraient avec force si l’Iran venait à tuer des manifestants ou à mettre à exécution des menaces d’assassinat à son encontre. Dans une autre interview, cette fois avec NewsNation, Trump a évoqué des informations faisant état de méthodes particulièrement brutales contre les protestataires, allant jusqu’à parler de personnes brûlées vives. Il a alors durci encore son ton: "Si quelque chose arrive, tout le pays va exploser", tout en affirmant avoir donné des instructions claires pour une riposte massive en cas d’attaque contre lui.

Sur le terrain, l’ampleur réelle de la répression reste difficile à évaluer. Mercredi, la télévision d’État iranienne a publié pour la première fois un bilan officiel faisant état de 3 117 morts depuis le début des manifestations, dont 2 427 civils et membres des forces de sécurité. Un chiffre largement contesté par plusieurs organisations de défense des droits humains, qui estiment que le nombre réel de victimes serait bien supérieur.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de très forte tension entre Washington et Téhéran, marqué à la fois par la contestation intérieure en Iran et par la crainte d’un nouvel embrasement régional. Malgré ses propos extrêmement durs, Donald Trump a néanmoins assuré privilégier la dissuasion et espérer éviter toute escalade militaire.