Donald Trump serait "très déçu" si Israël bloquait son plan pour Gaza, affirme un responsable américain

Un haut responsable américain a averti qu’une obstruction israélienne à la mise en œuvre du plan de Donald Trump pour la bande de Gaza provoquerait une forte réaction du président des États-Unis. Cette mise en garde intervient après l’acceptation par le Hamas du projet de désarmement élaboré par le Conseil de paix sous contrôle américain.

"Nous ne demandons pas à Israël de faire quoi que ce soit qui ne figure pas dans le plan en 20 points qu’il avait initialement accepté", a déclaré le responsable lors d’un briefing avec des journalistes. "S’il ne respecte pas cet engagement, le président Donald Trump sera très, très déçu."

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait pourtant indiqué plus tôt jeudi que la proposition ne répondait pas aux exigences israéliennes, laissant entendre qu’Israël pourrait refuser de permettre son avancement.

Washington estime néanmoins qu’Israël doit s’en tenir à l’accord initial, qui a permis la libération des otages et mis fin à la guerre. Selon le responsable américain, l’administration Trump reste convaincue que le gouvernement israélien continuera à coopérer et évitera de faire de Gaza un nouveau sujet d’escalade.

Le responsable a également reconnu le scepticisme d’Israël quant à la possibilité d’un véritable désarmement du Hamas. Il a toutefois rappelé que l’organisation terroriste avait respecté certains engagements antérieurs, notamment la remise des otages et des corps. "Notre intention est aussi de faire respecter à Israël ses propres engagements et d’agir comme un intermédiaire équitable", a-t-il affirmé.

L’administration américaine a par ailleurs défendu la participation du Qatar et de la Turquie au Conseil exécutif chargé de Gaza, malgré les critiques exprimées en Israël. Le responsable a estimé que ces deux pays, aux côtés de l’Égypte, avaient joué un rôle essentiel dans le maintien du cessez-le-feu.

Tout en reconnaissant les tensions politiques internes en Israël et les aspirations palestiniennes, il a assuré que Washington souhaitait les reléguer au second plan afin de poursuivre l’application du plan et la reconstruction de la bande de Gaza.