Donald Trump : "une magnifique armada se dirige vers l'Iran, j’espère un accord"

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir, lors d’un discours dans l’Iowa, qu’une importante force navale américaine était actuellement en route vers l’Iran. "Une très belle flotte de guerre se dirige vers l’Iran. Nous allons attendre de voir ce qui se passe. J’espère toujours qu’ils choisiront de conclure un accord", a-t-il affirmé, laissant entendre que la porte à une solution diplomatique restait ouverte malgré l’escalade des tensions.

Ces propos interviennent alors que Washington envisage, selon le site Middle East Eye, des frappes ciblées contre des responsables de premier plan du régime iranien. D’après ces informations, des opérations militaires pourraient être lancées dans les prochains jours, même si le calendrier resterait encore susceptible d’évoluer. En parallèle, l’Iran aurait relevé son niveau d’alerte face à une possible action américaine, tout en renforçant son dispositif militaire dans la région.

Sur le plan diplomatique régional, l’agence de presse officielle iranienne rapporte que le président Massoud Pezeshkian s’est entretenu par téléphone avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Lors de cet échange, le dirigeant iranien a accusé Israël et les États-Unis de soutenir directement ce qu’il a qualifié de "troubles" internes en Iran.

Dans ce contexte de fortes tensions, un haut responsable des Gardiens de la Révolution a affirmé que l’Iran disposait d’un contrôle "total et continu" de l’espace aérien, maritime et sous-marin dans le détroit d’Ormuz, un point stratégique clé pour le commerce mondial du pétrole. Tout en assurant que Téhéran ne recherchait pas la guerre, il a souligné que le pays était pleinement préparé à un affrontement.

Le même responsable a averti que l’Iran ne reculerait "pas d’un seul millimètre" en cas de conflit et a précisé que toute attaque menée depuis un État voisin contre l’Iran serait considérée comme un acte hostile. Selon lui, ce message a d’ores et déjà été transmis aux acteurs régionaux concernés.