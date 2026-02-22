Iran : pourquoi Téhéran ne cède pas à Donald Trump

Pourquoi l’Iran refuse-t-il de plier face à la pression militaire américaine et de faire des concessions dans les négociations ? Pour le professeur Uzi Rabi, spécialiste du Moyen-Orient à l’Université de Tel-Aviv, la réponse tient à une divergence profonde de rationalité entre Téhéran et l’Occident.

Intervenant sur la radio 103FM, Rabi estime que l’approche de Donald Trump repose sur une logique de dissuasion classique : démonstration de force, déploiement militaire massif, pression maximale. Or, selon lui, la République islamique fonctionne selon des paramètres idéologiques et culturels différents, où l’honneur, la résistance et la dimension religieuse priment sur le calcul stratégique occidental. « Trump raisonne de manière rationnelle : il place des armadas face à eux et s’attend à une capitulation. Mais au Moyen-Orient, l’idéologie et la notion de dignité comptent autant que la puissance militaire », analyse-t-il.

Rabi considère néanmoins qu’une frappe américaine se rapproche. Les tensions régionales, la contestation interne en Iran et les signaux envoyés par Washington alimenteraient, selon lui, une dynamique difficilement réversible. Il souligne que la société iranienne reste traversée par des mouvements de protestation persistants, portés notamment par une jeunesse instruite et connectée au monde. Pour ces manifestants, affirme-t-il, un signal fort de l’Occident serait crucial.

Mais le chercheur met aussi en garde contre les risques d’escalade. Le régime pourrait, dans une situation extrême, adopter une posture de « tout ou rien », mobilisant ses capacités balistiques et des charges potentiellement très problématiques. Une frappe limitée, estime-t-il, serait le scénario le plus dangereux pour Israël, car elle risquerait de ne pas affaiblir durablement le régime tout en restreignant la marge de manœuvre stratégique.

Quant au guide suprême Ali Khamenei, Rabi juge illusoire d’attendre un compromis idéologique : depuis 1989, il considère l’Occident comme fondamentalement hostile. Enfin, selon l’universitaire, Trump serait animé par une crainte politique majeure : ne pas apparaître faible, à l’inverse de ses prédécesseurs démocrates. Cette dimension personnelle pourrait peser lourd dans la décision finale.