"J’en ai assez" : Keir Starmer s’en prend à Donald Trump face à l’envolée des prix de l’énergie

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a vivement attaqué le président américain Donald Trump, l’accusant de contribuer à la hausse des prix de l’énergie dans un contexte international déjà tendu. "J’en ai assez", a-t-il déclaré, dénonçant une situation dans laquelle "les familles voient leurs factures d’énergie augmenter et baisser à cause des actions de Poutine et de Trump dans le monde". Ces propos traduisent l’irritation croissante du gouvernement britannique face aux répercussions économiques des tensions géopolitiques.

Au-delà de la question énergétique, Keir Starmer a également pris position contre l’opération militaire israélienne en cours, estimant que les frappes de Tsahal au Liban "ne devraient pas avoir lieu". Une prise de position qui illustre les divergences entre Londres et certains de ses alliés sur la gestion de la crise régionale, alors que les combats continuent d’alimenter l’instabilité.

Dans le même temps, la situation autour du détroit d’Ormuz demeure incertaine. Malgré les déclarations de responsables américains affirmant une reprise du trafic pétrolier, plusieurs sources indiquent que la réalité sur le terrain est plus nuancée. L’Iran maintient une pression importante dans cette zone stratégique, exigeant des autorisations spécifiques pour le passage des navires et menaçant de détruire tout bâtiment ne respectant pas ses consignes.

Ces tensions ont des conséquences directes sur les marchés mondiaux de l’énergie, déjà fragilisés par les affrontements et les incertitudes diplomatiques. Pour le Royaume-Uni, comme pour d’autres économies occidentales, la volatilité des prix pèse sur les ménages et alimente le débat politique interne. Dans ce contexte, les déclarations de Keir Starmer traduisent une inquiétude plus large quant à la capacité des grandes puissances à stabiliser durablement la situation.