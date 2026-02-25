Jeremy Corbyn relaie de fausses accusations de trafic d’organes visant Tsahal à Gaza

L’ancien chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn est au cœur d’une vive controverse après avoir relayé des accusations non étayées visant l’armée israélienne. Dans une vidéo partagée sur le compte Instagram de l’organisation We Are The Peace, il affirme avoir reçu un message du directeur de l’hôpital Shifa de Gaza évoquant la remise par Tsahal de dizaines de caisses contenant des crânes et des corps de femmes palestiniennes dont des organes auraient été prélevés.

“C’est difficile à décrire”, déclare Jeremy Corbyn dans la vidéo, avant d’ajouter : “Voilà ce qui arrive au peuple palestinien.” Selon lui, ces informations lui auraient été transmises “jeudi ou vendredi dernier” par le directeur de l’établissement.

L’armée israélienne a rapidement démenti ces accusations. Le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de Tsahal, a dénoncé “une diffamation délirante” et appelé l’ancien dirigeant travailliste à vérifier ses sources avant de diffuser de telles affirmations. Il a assuré que des soldats israéliens ne se trouvaient plus à proximité de l’hôpital Shifa depuis plusieurs mois et a qualifié les propos de Jeremy Corbyn de “totalement faux”. Il a également rappelé que la restitution de corps vers Gaza s’effectue en coordination avec des instances internationales, notamment avec l’aide de la Croix-Rouge, et dans le respect du droit international.

L’hôpital Shifa a été au centre de multiples controverses depuis le déclenchement de la guerre consécutive aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Israël a accusé l’établissement d’avoir servi de centre de commandement au Hamas. Son directeur, le Dr Mohammed Abu Salmiya, a été détenu en Israël pendant sept mois dans ce contexte, avant de nier toute implication avec l’organisation terroriste.

Cette nouvelle polémique ravive les critiques récurrentes visant Jeremy Corbyn, connu pour ses positions très hostiles à Israël. Durant son mandat à la tête du Labour entre 2015 et 2020, il avait suscité l’indignation en qualifiant le Hamas et le Hezbollah "d'amis”, des propos qu’il avait d’abord refusé de retirer avant de les nuancer.

Son leadership avait également été marqué par un rapport de la Commission britannique pour l’égalité et les droits humains pointant des manquements graves dans le traitement des plaintes pour antisémitisme au sein du parti. Suspendu puis définitivement exclu comme candidat travailliste en 2022, Jeremy Corbyn a depuis fondé une nouvelle formation politique et s’est présenté en indépendant lors des dernières élections.