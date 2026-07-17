L'Allemagne propose une force européenne pour remplacer la FINUL au Liban

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a proposé la création d'une force placée sous mandat européen pour prendre le relais de la FINUL au Liban et éviter un vide sécuritaire après la fin de la mission des Nations unies.

"Nous devons examiner, au sein de l'Union européenne, la possibilité de garantir qu'aucun vide sécuritaire ne se crée après la FINUL grâce à un mandat européen", a-t-il déclaré au réseau de médias allemand RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Le mandat de la FINUL doit expirer le 31 décembre 2026. Le Parlement allemand a récemment prolongé pour la dernière fois la participation du pays à cette mission, présente dans le sud du Liban depuis plusieurs décennies.

Selon Johann Wadephul, une force européenne pourrait contribuer à créer les conditions d'un retrait de Tsahal, tout en empêchant le Hezbollah de reprendre position dans la zone. Il a également estimé que le Liban, doté selon lui d'un gouvernement stabilisateur, représentait actuellement "l'une des évolutions les plus encourageantes de la région".

Cette proposition intervient alors qu'Israël et le Liban tentent de faire progresser leurs discussions sous médiation américaine. Des représentants de niveau ambassadeur se sont rencontrés mardi et mercredi à l'ambassade des États-Unis à Rome, lors d'un sixième cycle de négociations directes depuis le déclenchement, le 2 mars, d'une nouvelle guerre entre Israël et l'organisation terroriste Hezbollah.

Les pays européens cherchent ainsi à préserver la stabilité régionale tout en maintenant leurs relations avec Israël et le Liban, alors que l'avenir du dispositif international dans le sud du pays reste incertain.