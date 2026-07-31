L’AP devra faire ses preuves en Judée-Samarie avant toute implication à Gaza (responsable américain)

L’Autorité palestinienne ne pourra prétendre à un rôle dans la future administration de la bande de Gaza qu’après avoir démontré sa capacité à gouverner efficacement la Judée-Samarie, a affirmé un haut responsable américain lors d’un briefing consacré à l’après-guerre.

Washington reconnaît l’existence d’un bureau de liaison chargé de coordonner les échanges entre le Conseil de paix et l’Autorité palestinienne, mais estime que celle-ci doit d’abord se concentrer sur ses propres réformes. "Elle doit montrer qu’elle peut administrer la Judée-Samarie. Ensuite, nous pourrons envisager son entrée à Gaza", a déclaré le responsable.

Selon lui, l’Autorité palestinienne s’est montrée inefficace dans la gestion de la Judée-Samarie, tandis que le Hamas a exercé à Gaza un pouvoir jugé encore plus désastreux. L’administration américaine entend donc tester un nouveau modèle reposant, dans un premier temps, sur le Comité national pour l’administration de Gaza, conçu comme une autorité technocratique de transition.

Le responsable a également confirmé que Washington consultait Mohammed Dahlan, ancien chef de la sécurité préventive à Gaza et rival de longue date du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. "Mohammed Dahlan fait partie des personnes avec lesquelles nous échangeons. Il nous apporte de nombreuses informations utiles sur Gaza et sur la situation", a-t-il indiqué. Un diplomate arabe a déclaré au Times of Israel que Jared Kushner, conseiller de Donald Trump et gendre du président américain, serait en contact régulier avec lui depuis près d’un an au sujet de l’avenir du territoire.

Un responsable du Conseil de paix a toutefois adopté un ton plus conciliant envers l’Autorité palestinienne, assurant que les échanges avec elle se déroulaient dans une transparence totale. Il a rappelé que le Comité national pour l’administration de Gaza n’avait vocation qu’à exercer un mandat temporaire.

À terme, si le plan de désarmement est respecté, Washington estime qu’un horizon politique pourrait de nouveau s’ouvrir pour les Palestiniens. Le transfert de la gouvernance de Gaza à l’Autorité palestinienne resterait néanmoins conditionné à une réforme profonde de cette dernière et à sa capacité à assumer pleinement ses responsabilités.