L'Iran aurait envisagé de frapper l'Ukraine avec un missile balistique

L'Iran a envisagé de lancer un missile balistique contre un port ukrainien en mer Noire en représailles à une frappe menée par Kiev contre un navire iranien en mer Caspienne, avant d'abandonner ce projet à la suite d'intenses discussions diplomatiques, rapporte le New York Times, citant des responsables iraniens et occidentaux.

Selon le quotidien américain, Téhéran envisageait de tirer un missile équipé d'une faible charge explosive afin d'envoyer un signal de fermeté. Une telle attaque aurait constitué une escalade majeure et risqué d'ouvrir un nouveau front dans le conflit, compte tenu de l'alliance entre l'Iran et la Russie.

Cette révélation intervient quelques jours après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les forces ukrainiennes avaient frappé un navire de guerre russe ainsi que des bâtiments utilisés pour transporter du matériel militaire lié à l'Iran en mer Caspienne.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné cette attaque, affirmant qu'elle avait provoqué une explosion ayant tué un marin et blessé un autre.

De son côté, le Kremlin a estimé qu'une attaque ukrainienne contre un navire iranien devait être considérée comme une attaque contre l'Iran lui-même. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a accusé l'Ukraine d'étendre la portée géographique de ce qu'il qualifie d'« actes terroristes » et a appelé à « neutraliser définitivement cette menace ».