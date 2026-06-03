L’Iran menace d’une "reprise totale de la guerre" en cas de frappe israélienne sur Beyrouth

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti qu’une attaque israélienne contre Beyrouth entraînerait une reprise à grande échelle de la guerre au Moyen-Orient. Dans une interview accordée à la chaîne libanaise Al Mayadeen, reprise par l’agence Tasnim, il a affirmé que toute frappe contre la capitale libanaise aurait de "graves conséquences" et provoquerait une nouvelle escalade régionale.

Selon Araghchi, les forces armées iraniennes sont prêtes à frapper Israël si celui-ci décide de mener une offensive contre Beyrouth. Cette mise en garde intervient alors qu’Israël poursuit ses opérations contre l’organisation terroriste Hezbollah et multiplie les avertissements à l’encontre du groupe soutenu par Téhéran.

Le chef de la diplomatie iranienne a également indiqué que les canaux de communication avec les États-Unis demeuraient ouverts. Des messages auraient continué à être échangés entre les deux pays concernant la nécessité d’éviter une attaque contre Beyrouth et de réduire les tensions régionales.

Toutefois, Araghchi a reconnu qu’aucune avancée significative n’avait été enregistrée dans les discussions visant à mettre fin aux conflits en cours au Moyen-Orient. Il a précisé que l’Iran ne reviendrait à la table des négociations qu’à certaines conditions, notamment la garantie des droits du peuple iranien, l’arrêt de la guerre au Liban et une désescalade générale dans la région.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Israël, l’Iran et l’organisation terroriste Hezbollah, alors que les efforts diplomatiques internationaux peinent jusqu’à présent à produire des résultats concrets.