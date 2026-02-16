L'Iran se dit prêt à un accord sur le nucléaire, mais rejette toute pression

L’Iran affiche sa volonté de progresser vers un nouvel accord sur son programme nucléaire, tout en posant clairement ses lignes rouges. En déplacement à Genève pour le deuxième cycle des négociations indirectes avec les États-Unis, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé être porteur de "propositions concrètes" en vue d’aboutir à un compromis qu’il qualifie de "juste et équitable".

Dans le même temps, le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur un point non négociable : Téhéran n’entend pas céder aux pressions. "Ce qui n’est pas sur la table, c’est la soumission face aux menaces", a-t-il déclaré, dans un message qui vise autant Washington que les partenaires occidentaux engagés dans les discussions.

Avant la reprise des négociations diplomatiques avec les États-Unis, prévue mardi, Abbas Araghchi doit s’entretenir lundi avec le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi. La rencontre, à laquelle participeront également des experts nucléaires, est présentée comme une "discussion technique approfondie" destinée à clarifier plusieurs points sensibles du dossier.

Le ministre iranien doit également rencontrer son homologue omanais, Badr Al Busaidi. Oman joue régulièrement un rôle de médiateur discret entre Téhéran et Washington, facilitant les canaux de communication dans les périodes de tension.

Ces échanges interviennent dans un contexte diplomatique délicat, marqué par des divergences persistantes sur l’ampleur des garanties exigées par les Occidentaux et sur les conditions de levée des sanctions réclamées par l’Iran. Malgré les déclarations d’ouverture, les négociations s’annoncent complexes, chaque partie cherchant à défendre ses intérêts stratégiques sans apparaître en position de faiblesse.