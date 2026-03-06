La Russie fournirait à l’Iran des renseignements sur des cibles américaines à attaquer au Moyen-Orient

La Russie fournirait à l’Iran des informations de renseignement permettant de cibler avec précision des forces militaires américaines déployées au Moyen-Orient, affirme un rapport publié par le Washington Post. Selon trois sources impliquées dans les dossiers de renseignement citées par le journal, Moscou transmettrait notamment les positions de navires de guerre américains, de porte-avions et d’appareils de l’armée de l’air américaine dans la région.

Ces révélations suggèrent une implication plus directe de la Russie dans l’affrontement indirect opposant Washington à Téhéran. À la Maison-Blanche, cette coopération est perçue comme une tentative de Moscou de déstabiliser la région en réponse aux pressions occidentales exercées contre la Russie sur d’autres fronts.

Cette information intervient alors que les tensions militaires s’intensifient au Moyen-Orient. Un drone iranien a récemment frappé un bâtiment proche du quartier général de la Cinquième flotte des États-Unis à Manama. Par ailleurs, six soldats américains ont été tués dimanche lors d’une attaque de drone contre une base au Koweït. Selon plusieurs responsables, la précision persistante des attaques iraniennes, malgré les dommages infligés à ses systèmes de radar et de surveillance, pourrait s’expliquer par l’apport de renseignements russes.

La coopération entre Moscou et Téhéran s’est renforcée ces dernières années, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. L’Iran a alors fourni à Moscou des milliers de drones de type Shahed utilisés sur le front ukrainien. Désormais, selon ces informations, la Russie fournirait en retour un soutien stratégique et des capacités de renseignement.

Des responsables de sécurité évoquent également des soupçons d’aide cybernétique russe à l’Iran. Des groupes de pirates informatiques liés à Moscou seraient impliqués dans des tentatives visant à perturber des systèmes de défense aérienne, notamment le système israélien Dôme de fer. Ces informations n’ont toutefois pas été confirmées officiellement.

La région connaît actuellement une escalade sans précédent depuis le début de l’offensive militaire conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran le 28 février. Selon des estimations, plus de 2 000 cibles ont été frappées en Iran, tandis que Téhéran a répondu par des centaines de missiles et de drones visant des bases américaines et des installations stratégiques dans les pays du Golfe. Washington avertit désormais que l’implication croissante de Moscou pourrait accroître le risque d’une confrontation directe entre grandes puissances.