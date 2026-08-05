Le Pentagone prépare une nouvelle stratégie nucléaire face à la Chine et à la Russie

Le département américain de la Défense élabore une nouvelle stratégie nucléaire destinée à encadrer les options du président des États-Unis en cas de crise majeure avec la Chine ou la Russie, rapporte NBC News, citant cinq sources proches du dossier.

Ce document classifié serait actuellement rédigé par le responsable de la politique de défense du Pentagone. Il accorderait une place plus importante au recours éventuel à des armes nucléaires tactiques de plus courte portée lors d’une guerre régionale.

Contrairement aux armes stratégiques conçues pour frapper à très longue distance, les armes nucléaires tactiques sont destinées à une utilisation plus limitée sur un théâtre d’opérations. Leur emploi pourrait néanmoins provoquer une escalade vers un conflit nucléaire généralisé.

La stratégie doit présenter au commandant en chef différents scénarios et options nucléaires susceptibles d’être examinés pendant une crise. Sa rédaction ne signifie pas qu’une décision d’utilisation a été prise.

Le projet intervient dans un contexte marqué par l’expansion de l’arsenal nucléaire chinois, la confrontation avec la Russie et l’expiration, en février 2026, du traité New START, dernier accord encadrant les arsenaux stratégiques américains et russes. Le Pentagone n’a pas publiquement détaillé ce document classifié.