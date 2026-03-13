Le président du Congrès juif mondial alerte sur la montée du terrorisme antisémite

Le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a condamné fermement l’attaque terroriste visant la synagogue Temple Israel à West Bloomfield, dans le Michigan, avertissant qu’elle s’inscrit dans une tendance inquiétante d’actes antisémites à travers le monde.

Dans un communiqué publié après l’attaque de jeudi, il a souligné que cet incident ne constitue pas un cas isolé. Selon lui, plusieurs attaques récentes visant des institutions juives témoignent d’une escalade de la violence antisémite. Il a notamment évoqué les tirs contre des synagogues au Canada, l’explosion survenue devant une synagogue à Liège en Belgique, ainsi que le lancement d’engins incendiaires près de la résidence officielle du maire de New York par des sympathisants de l’organisation terroriste État islamique.

Pour le dirigeant du Congrès juif mondial, ces attaques visent directement les valeurs occidentales et judéo-chrétiennes. "Ce sont des actes de terrorisme dirigés contre ces valeurs", a-t-il déclaré, estimant que la multiplication des violences antisémites s’inscrit dans une même dynamique de contestation de ces principes.

Bien qu’aucune victime n’ait été déplorée lors de l’attaque de la synagogue du Michigan, Ronald Lauder a mis en garde contre le danger que représentent ces incidents. "Le fait qu’aucune vie n’ait été perdue relève presque du miracle", a-t-il affirmé, tout en prévenant que les communautés juives ne peuvent compter ni sur les miracles ni sur l’inaction pour assurer leur sécurité. Il a également évoqué l’attaque meurtrière survenue en décembre à Bondi Beach, en Australie, pour souligner les conséquences potentielles de ce type de violence.

Lauder a enfin appelé les dirigeants politiques à agir rapidement face à cette menace. Selon lui, si les autorités ne prennent pas des mesures décisives, les fondements mêmes de la démocratie pourraient être menacés.