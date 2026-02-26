Les États-Unis déploient un important détachement aérien dans le sud d’Israël

Les États-Unis ont installé un escadron complet de chasseurs furtifs F-22 sur une base aérienne du sud d’Israël, dans le cadre de leur renforcement militaire régional au Moyen-Orient. L’information souligne le caractère inhabituel d’un tel déploiement hors du territoire américain, compte tenu des capacités stratégiques propres à cet appareil de pointe.

Au total, douze F-22 Raptor ont atterri en Israël ces derniers jours. Ces avions de supériorité aérienne, réputés pour leur furtivité et leurs performances avancées, offrent des capacités dont ne disposent pas d’autres appareils de l’arsenal américain. Leur présence vise à renforcer la posture dissuasive de Washington dans un contexte de tensions accrues dans la région.

Selon la chaîne publique israélienne Kan, le dispositif ne se limite pas aux chasseurs : des avions de transport, des appareils de ravitaillement en vol ainsi qu’un avion de passagers utilisé par l’armée américaine pour projeter du personnel ont également rejoint la base. Des techniciens, spécialistes de la maintenance, de l’armement et des opérations auraient ainsi été acheminés pour assurer le soutien logistique et opérationnel de ce groupement aérien.

Le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général Tomer Bar, s’est rendu sur la base où sont stationnés les appareils. Si les autorités israéliennes ont refusé de commenter officiellement ce déploiement, un responsable du Commandement central américain (Centcom) en a confirmé les détails à Kan.

Le choix d’Israël pour accueillir une telle unité pourrait s’expliquer par les capacités du pays à faire face à d’éventuelles attaques de missiles, notamment au regard de l’expérience acquise lors de la confrontation avec l’Iran en juin dernier. Ce déploiement marque en tout cas une étape supplémentaire dans la coordination militaire étroite entre Washington et Jérusalem, sur fond de tensions persistantes avec Téhéran.