Les États-Unis étaient à trois heures d’une frappe contre l’Iran avant le revirement de Trump

Les États-Unis se trouvaient à seulement quelques heures d'une opération militaire contre l'Iran lorsque le président Donald Trump a brusquement changé de cap, privilégiant la voie diplomatique. Selon des informations rapportées par NBC News, citant deux responsables américains, les forces armées américaines étaient pleinement mobilisées et disposaient déjà des ordres nécessaires pour lancer des frappes sur le territoire iranien dans la soirée de jeudi.

D'après ces sources, les préparatifs étaient à un stade avancé. Des bâtiments de la marine américaine avaient adapté leurs plans de vol quotidiens et des munitions réelles avaient été chargées en vue de l'opération. Pourtant, environ trois heures avant le déclenchement prévu des frappes, Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux qu'un accord avec Téhéran était sur le point d'être conclu, mettant un terme à l'opération.

Ce revirement est intervenu quelques heures après un message particulièrement offensif publié par le président américain sur Truth Social. Trump y menaçait l'Iran de frappes "très dures" et évoquait même la possibilité de prendre le contrôle de l'île de Kharg, principal terminal pétrolier iranien. Toutefois, selon les responsables interrogés par NBC News, cette île ne figurait pas parmi les cibles envisagées pour l'opération annulée. Bien que le Pentagone dispose depuis longtemps de plans détaillés pour frapper, voire envahir, ce site stratégique, aucune autorisation présidentielle n'avait été donnée en ce sens.

Les mêmes sources indiquent que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avait demandé que les frappes prévues diffèrent des scénarios de représailles classiques élaborés ces dernières semaines. Le plan finalement retenu aurait néanmoins ressemblé de près aux frappes de précision déjà menées par l'armée américaine la veille.

Quelques heures après avoir annoncé l'existence d'un accord, Donald Trump a affirmé depuis le Bureau ovale que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, avait donné son feu vert au projet. "Je crois comprendre que la réponse est oui", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur l'approbation de Téhéran. Le président américain s'est dit convaincu qu'un accord finirait par être signé, estimant que l'Iran souhaitait désormais parvenir à un compromis après avoir subi de lourdes pressions. Il a également réaffirmé que l'Iran ne pourrait "en aucune façon" développer ou acquérir l'arme nucléaire.

Selon la chaîne Al Arabiya, le projet d'accord actuellement négocié comprendrait plusieurs mesures destinées à apaiser les tensions régionales. Parmi elles figureraient une prolongation du cessez-le-feu d'au moins 60 jours, des opérations de déminage, la réouverture du détroit d'Ormuz au trafic maritime international dans un délai de 30 jours, ainsi que la poursuite des négociations nucléaires. Le texte prévoirait également l'autorisation pour l'Iran de reprendre ses exportations de pétrole, tandis qu'un éventuel allègement des sanctions ferait l'objet d'un examen progressif.

Du côté iranien, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que le mémorandum d'entente en cours de négociation était à un stade avancé et "presque finalisé". Téhéran souligne toutefois qu'aucun accord n'a encore été officiellement approuvé. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, cité par l'agence Tasnim, a insisté sur le fait que la République islamique ne renoncerait pas à ses "lignes rouges" et qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise concernant le texte final.