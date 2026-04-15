Les États-Unis s'apprêteraient à envoyer un nouveau porte-avions et des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient

Les États-Unis s’apprêtent à renforcer massivement leur dispositif militaire au Moyen-Orient, avec l’envoi d’environ 10 000 soldats supplémentaires dans les prochains jours, selon des informations rapportées par le Washington Post. Cette décision, impulsée par l’administration du président Donald Trump, vise à accentuer la pression sur l’Iran afin de parvenir à un accord politique mettant fin au conflit en cours. Parallèlement, Washington se prépare à une éventuelle reprise des hostilités si le cessez-le-feu actuel venait à échouer.

Le déploiement inclut notamment le groupe aéronaval centré autour du USS George H.W. Bush, transportant environ 6 000 militaires et escorté par plusieurs navires de guerre, qui doit rejoindre la région via un itinéraire inhabituel contournant l’Afrique. À ces forces s’ajouteront près de 4 200 soldats issus du groupe amphibie Boxer, comprenant une unité de Marines spécialisée dans les opérations de projection. Ces renforts viennent compléter les troupes déjà présentes, notamment celles déployées depuis le Japon fin mars.

L’un des objectifs prioritaires de ce dispositif est de renforcer le blocus maritime visant l’Iran et d’empêcher tout soutien logistique au régime. Des unités d’élite, notamment les forces spéciales de la marine et les Marines, se tiennent prêtes à intercepter et contrôler des navires suspects dans le golfe Persique, malgré les risques d’affrontement direct, y compris face à des drones ou des embarcations rapides iraniennes.

Au-delà de la dimension maritime, l’administration américaine étudie également des options d’escalade sur le terrain iranien. Parmi les scénarios envisagés figurent des opérations ciblées de forces spéciales pour saisir des matériaux nucléaires, des débarquements sur des zones côtières stratégiques ou encore la prise de contrôle d’infrastructures clés, telles que l’île de Kharg, essentielle aux exportations pétrolières iraniennes. Ces options visent à accroître la pression sur Téhéran en menaçant directement ses actifs stratégiques.