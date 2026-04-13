L'armée américaine imposera un blocus maritime à l'Iran à partir de 17 h (IL)

Les États-Unis ont annoncé la mise en place imminente d’un blocus maritime visant l’Iran. Le Commandement central américain a indiqué que toutes les entrées et sorties maritimes des ports iraniens seraient bloquées à partir de 17h00 (heure d’Israël). Cette mesure concerne l’ensemble des navires, quelle que soit leur nationalité, opérant dans les ports du pays ainsi que dans ses zones côtières, notamment dans le golfe Persique et le golfe d’Oman.

Selon les autorités américaines, cette opération sera appliquée de manière globale, mais ne visera pas à entraver la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz pour les navires en transit vers des ports non iraniens. Washington insiste ainsi sur le fait que la sécurité des routes maritimes internationales restera garantie, tout en accentuant la pression sur Téhéran.

Le président américain Donald Trump a adopté un ton particulièrement ferme à son arrivée à Washington. Il a affirmé que les capacités militaires iraniennes avaient été "anéanties" et a accusé l’Iran d’avoir menti sur l’ouverture du détroit d’Ormuz. Il a également évoqué la participation prochaine de plusieurs pays à une opération visant à sécuriser cette voie maritime stratégique.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait déjà annoncé que la marine américaine commencerait à intercepter les navires soupçonnés d’avoir payé des redevances à l’Iran, qualifiant ces pratiques de "chantage mondial". Il a en outre ordonné la neutralisation des mines maritimes que l’Iran a déployées dans la zone, avertissant que toute attaque contre des forces américaines ou des navires civils entraînerait une riposte immédiate et massive.