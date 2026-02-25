Liban : pressions pour déclarer la neutralité face à un possible conflit États-Unis–Iran

Des voix s’élèvent à Beyrouth pour réclamer une prise de position claire du gouvernement libanais face au risque d’un affrontement militaire entre les États-Unis et l’Iran. Un responsable politique issu du camp opposé au Hezbollah a indiqué mardi soir que des pressions sont exercées sur les autorités afin qu’elles publient une déclaration officielle affirmant la neutralité du Liban dans un tel scénario.

Selon cette source, il ne suffit plus de formules prudentes ou de déclarations générales. "Une position sans ambiguïté est nécessaire", estime-t-elle, appelant l’exécutif à ne pas rester passif si l’organisation terroriste Hezbollah venait à entraîner le pays dans une confrontation régionale.

Ces appels interviennent alors que le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a récemment affirmé que son mouvement ne resterait pas neutre si l’Iran était attaqué. Toutefois, le responsable libanais cité estime que, malgré cette rhétorique combative, le Hezbollah hésiterait à s’engager directement. Le mouvement redouterait une riposte israélienne dévastatrice, ainsi qu’un approfondissement de la crise qui frappe déjà sa base chiite, encore fragilisée par la guerre précédente.

À cette pression intérieure s’ajoutent des signaux venus de l’étranger. Selon l’agence Reuters, qui cite de hauts responsables libanais, Israël aurait transmis un message clair : si le Hezbollah intervenait dans un conflit entre Washington et Téhéran, le Liban en paierait le prix fort. Des infrastructures civiles pourraient également être visées.

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Rajji, a ainsi exprimé son inquiétude quant à la possibilité que l’aéroport international de Beyrouth figure parmi les cibles potentielles en cas d’escalade.

Dans un contexte régional particulièrement tendu, le Liban apparaît une nouvelle fois pris entre des pressions contradictoires, partagé entre la volonté d’éviter une guerre dévastatrice et l’influence persistante du Hezbollah sur la scène politique et sécuritaire nationale.