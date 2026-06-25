⚫ Un réserviste de Tsahal tué dans un accident au sud du Liban

Tsahal annonce la mort du sergent-major réserviste Basel Sweid, dont la famille a été informée.

Il est décédé mercredi soir vers 22h50, lorsqu’un véhicule de la brigade Golani s’est renversé dans la zone de Rab a-Taltin, au sud du Liban. Un autre soldat a été grièvement blessé et évacué à l’hôpital.