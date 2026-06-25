LIVE BLOG | Tsahal annonce la mort du sergent-major réserviste Basel Sweid
Le président américain Donald Trump affirme que Téhéran ne sera pas autorisé à imposer des droits de passage ou des frais de transit dans le détroit d'Ormuz dans le cadre de l'accord final.
⚫ Un réserviste de Tsahal tué dans un accident au sud du Liban
Tsahal annonce la mort du sergent-major réserviste Basel Sweid, dont la famille a été informée.
Il est décédé mercredi soir vers 22h50, lorsqu’un véhicule de la brigade Golani s’est renversé dans la zone de Rab a-Taltin, au sud du Liban. Un autre soldat a été grièvement blessé et évacué à l’hôpital.
Séisme au Venezuela : 32 morts et 700 blessés
Les autorités vénézuéliennes annoncent un bilan provisoire de 32 morts et 700 blessés après les deux puissants séismes qui ont frappé le pays.
Selon Rodríguez, des dizaines de bâtiments se sont effondrés à La Guaira, qualifiant la situation de « véritable tragédie ».
https://x.com/i/web/status/2069921952580469189
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Un soldat de Tsahal retrouvé ligoté dans un village palestinien
La police israélienne affirme avoir extrait un soldat de Tsahal du village palestinien de Tarqumiya, dans le sud de la Judée-Samarie, où il a été retrouvé ligoté.
Selon les premiers éléments, les enquêteurs privilégient une piste criminelle et non terroriste. Le soldat, originaire du sud d’Israël, a été conduit au commissariat pour interrogatoire et devrait également être entendu par la police militaire.
Venezuela : de lourdes pertes redoutées après deux séismes
L'Institut américain de géophysique (USGS) estime que les deux séismes survenus au Venezuela pourraient avoir causé de très nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels.
Selon l'USGS, près de 8 millions de personnes ont ressenti des secousses « fortes » à « violentes », et des milliers de morts sont redoutés.
Donald Trump inflexible sur le détroit d'Ormuz
Le président américain Donald Trump affirme que Téhéran ne sera pas autorisé à imposer des droits de passage ou des frais de transit dans le détroit d'Ormuz dans le cadre de l'accord final actuellement négocié entre les États-Unis et l'Iran.