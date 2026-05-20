LIVE BLOG | Le Trésor américain retire Francesca Albanese de sa liste de sanctions
L’Iran affirme avoir reçu les propositions américaines et les examine
L’Iran aurait déjà relancé une partie de sa production de drones, selon CNN
L’Iran aurait déjà relancé une partie de sa production de drones pendant le cessez-le-feu de six semaines entamé début avril, selon CNN, qui cite deux sources au fait des évaluations du renseignement américain. D’après ces informations, il s’agirait d’un signe que Téhéran reconstruit rapidement certaines capacités militaires dégradées par les frappes américano-israéliennes. Quatre sources ont indiqué à CNN que le renseignement américain estime désormais que l’armée iranienne se reconstitue beaucoup plus vite que prévu initialement.
L’Espagne attend l’expulsion de 44 militants de la flottille pour Gaza détenus en Israël
L’Espagne s’attend à ce que 44 militants espagnols, arrêtés en Israël après l’interception d’une flottille en route vers Gaza, soient expulsés vers l’Espagne via la Turquie cet après-midi. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a indiqué que leur vol devait quitter Israël à 15 heures, heure locale.
Le chef de l’armée pakistanaise attendu aujourd’hui à Téhéran dans le cadre de la médiation entre les États-Unis et l’Iran
Le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, doit se rendre à Téhéran aujourd’hui, dans le cadre des efforts de médiation menés par le Pakistan entre l’Iran et les États-Unis. Selon l’agence iranienne ISNA, cette visite s’inscrit dans les discussions et consultations en cours entre Téhéran et Washington autour de la guerre avec l’Iran. Le ministre pakistanais de l’Intérieur était déjà arrivé à Téhéran hier, pour la deuxième fois en moins d’une semaine, alors qu’Islamabad tente de favoriser un accord entre les États-Unis et l’Iran.
🔴 Donald Trump affirme que les pourparlers avec l’Iran sont « sur le fil », le président américain attend « les bonnes réponses » de Téhéran
La Corée du Sud annonce la libération de certains de ses ressortissants arrêtés sur la flottille pour Gaza
La présidence sud-coréenne annonce que certains ressortissants sud-coréens détenus par Israël après l’interception d’une flottille en route vers Gaza ont été libérés. Séoul, qui avait auparavant exprimé son « profond regret » après la saisie du navire militant et l’arrestation de ses ressortissants, a salué ces libérations, selon un porte-parole présidentiel. Cette annonce intervient après les vives critiques du président sud-coréen Lee Jae Myung, qui avait accusé Israël d’être allé « beaucoup trop loin » en arrêtant des citoyens sud-coréens dans les eaux internationales.
L’Iran affirme avoir reçu les propositions américaines et les examine
L’Iran affirme avoir reçu les « points de vue » des États-Unis et être en train de les étudier, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, cité par l’agence iranienne Nour News. Selon Esmaeil Baghaei, le Pakistan continue de jouer un rôle de médiateur dans les échanges de messages entre Téhéran et Washington. Plusieurs séries de communications ont déjà eu lieu sur la base du cadre initial en 14 points présenté par l’Iran.
L’Australie condamne le traitement “dégradant” réservé aux militants de la flottille pour Gaza
L’Australie a condamné le traitement infligé par les autorités israéliennes aux militants arrêtés à bord d’une flottille en route vers Gaza, après la diffusion d’images montrant des manifestants ligotés et à genoux. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a qualifié ces images de « choquantes et inacceptables ». Penny Wong a notamment visé le ministre israélien Itamar Ben Gvir, déjà sanctionné par l’Australie, après la publication de ces images. « Nous condamnons ses actions et le traitement dégradant des autorités israéliennes envers les personnes détenues », a déclaré Penny Wong dans un communiqué.
Le Trésor américain retire Francesca Albanese de sa liste de sanctions
Les États-Unis ont retiré Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens, de leur liste de personnes sanctionnées, selon le site du département américain du Trésor. Aucune explication officielle n’a été donnée pour cette décision. Ce retrait intervient une semaine après qu’un juge fédéral a temporairement bloqué les sanctions visant Francesca Albanese, estimant que l’administration de Donald Trump avait probablement violé ses droits à la liberté d’expression.
Francesca Albanese, régulièrement accusée d’antisémitisme et de rhétorique extrémiste contre Israël, avait été sanctionnée l’an dernier par l’administration de Donald Trump pour une prétendue « guerre politique et économique » contre les États-Unis et Israël. Ces sanctions lui interdisaient notamment d’entrer aux États-Unis et d’y accéder au système bancaire.
L’Iran annonce la création d’une “zone maritime contrôlée” dans le détroit d’Ormuz
L’Iran affirme avoir créé une « zone maritime contrôlée » dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. La nouvelle Autorité iranienne du détroit du golfe Persique, chargée de gérer cette zone, indique que le transit des navires devra désormais faire l’objet d’une coordination et d’une autorisation préalable. Selon cette autorité, la zone s’étend entre Kuh-e Mobarak, en Iran, et le sud de Fujairah, aux Émirats arabes unis, à l’est du détroit, jusqu’à une ligne reliant l’extrémité de l’île iranienne de Qeshm à Umm Al Quwain, également aux Émirats arabes unis, à l’ouest.