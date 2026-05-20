LIVE BLOG | Le Trésor américain retire Francesca Albanese de sa liste de sanctions

Le chef de l’armée pakistanaise attendu aujourd’hui à Téhéran dans le cadre de la médiation entre les États-Unis et l’Iran

Le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, doit se rendre à Téhéran aujourd’hui, dans le cadre des efforts de médiation menés par le Pakistan entre l’Iran et les États-Unis. Selon l’agence iranienne ISNA, cette visite s’inscrit dans les discussions et consultations en cours entre Téhéran et Washington autour de la guerre avec l’Iran. Le ministre pakistanais de l’Intérieur était déjà arrivé à Téhéran hier, pour la deuxième fois en moins d’une semaine, alors qu’Islamabad tente de favoriser un accord entre les États-Unis et l’Iran.