L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, s’est vivement opposé à un présentateur de la BBC lors d’une interview diffusée ce week-end, à propos de la menace nucléaire iranienne et des opérations militaires d’Israël dans la région.

Interrogé sur l’absence de preuves publiques concernant le programme nucléaire iranien, le diplomate israélien a rejeté la critique. Selon lui, la réalité de la menace ne nécessite pas d’être démontrée à des médias étrangers. "À qui devions-nous fournir des preuves, à la BBC ?", a-t-il lancé. Il a ajouté que l’Iran tire déjà des missiles vers de nombreux pays et que, s’il possédait des ogives nucléaires, il serait prêt à les utiliser.

L’ambassadeur a affirmé que les tirs de missiles balistiques iraniens ne relevaient pas de spéculations, mais d’une réalité observable. Israël, a-t-il expliqué, est convaincu que Téhéran aurait recours à l’arme nucléaire dès qu’il en aurait la capacité.

L’entretien a également porté sur les opérations militaires contre le Hezbollah au Liban. Le journaliste a interrogé le diplomate sur les conséquences pour les civils libanais non impliqués dans les combats. Yechiel Leiter a alors répliqué en questionnant l’attention accordée à la situation des habitants israéliens.

Il a rappelé que des dizaines de milliers d’Israéliens ont été contraints d’évacuer leurs maisons en raison des tirs de roquettes du Hezbollah contre les localités du nord d’Israël. Selon lui, cette réalité est souvent ignorée dans les débats internationaux.

L’ambassadeur a reconnu que les conflits armés entraînent inévitablement des conséquences humanitaires. Toutefois, il a estimé que ces situations résultent notamment du fait que des organisations terroristes comme le Hezbollah contrôlent des territoires et dirigent un important arsenal contre leurs voisins.

D’après lui, si des critiques sont formulées concernant les conséquences humanitaires du conflit, elles devraient être adressées au Hezbollah et au gouvernement libanais, et non à Israël, qui, selon ses propos, agit en réponse à des attaques dirigées contre son territoire.