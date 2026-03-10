Pete Hegseth : "l'Iran est désespéré, aujourd'hui sera l'un des jours les plus intenses en termes de frappes"

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé que la journée en cours devrait marquer la phase la plus intense de la campagne militaire menée par les États-Unis contre l’Iran. Lors d’un point presse au Pentagone, il a indiqué que cette nouvelle vague d’opérations mobiliserait davantage d’avions de chasse, de bombardiers et de moyens de renseignement que lors des frappes précédentes.

Selon lui, les opérations sont conduites avec une "précision impitoyable" et poursuivent des objectifs clairement définis. Washington cherche notamment à détruire les stocks de missiles iraniens, les lanceurs de missiles et l’industrie militaire qui les soutient. Les frappes visent également à neutraliser la marine iranienne et, à terme, à empêcher définitivement Téhéran de se doter de l’arme nucléaire.

Dans le même temps, Pete Hegseth a indiqué que l’Iran avait tiré au cours des dernières 24 heures le nombre de missiles le plus faible depuis le début de la campagne militaire. Selon lui, cette évolution reflète l’impact des frappes américaines sur les capacités militaires iraniennes.

Le chef du Pentagone a assuré que les États-Unis poursuivront leurs opérations jusqu’à la défaite complète de l’adversaire, précisant que le rythme et la durée de la campagne seraient déterminés par Washington. Il a également tenu à distinguer ce conflit des interventions américaines passées au Moyen-Orient, affirmant que cette guerre "n’est pas 2003", en référence à l’invasion de l’Irak, et qu’elle ne vise pas un projet de reconstruction prolongée du pays.