Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 200 % sur les vins et champagnes français

Le président américain Donald Trump a réagi mardi avec sarcasme et menaces économiques au refus du président français Emmanuel Macron de participer à l'initiative américaine du Conseil de paix. Interrogé sur la position française, Trump n'a pas mâché ses mots : "Il a vraiment dit ça ? De toute façon, personne ne veut de lui. Il ne sera bientôt plus en fonction, donc ce n'est pas grave."

Le locataire de la Maison-Blanche a ensuite brandi la menace de représailles commerciales : "Nous imposerons des droits de douane de 200% sur le vin et le champagne français et il nous rejoindra. Mais il n'est pas obligé de le faire." Avant de nuancer quelque peu : "S'il a vraiment dit ça vous savez, il ne sera plus en fonction dans quelques mois."

Cette passe d'armes intervient alors que le Conseil de paix suscite de lourdes interrogations. Cette initiative est censée conduire la deuxième phase du processus à Gaza.

L'Élysée a justifié le refus français par le fait que le mandat de cette instance "dépasse le cadre de Gaza" et soulève des questions fondamentales concernant les principes et la structure des Nations unies.

Selon des sources diplomatiques occidentales, le refus français marque le premier retrait européen majeur de cette initiative. Au sein de l'Union européenne règne une atmosphère de méfiance et d'inquiétude, notamment en raison du caractère personnel de l'initiative, de l'absence de mécanismes d'équilibre clairs et de la composition des dirigeants invités à y participer, parmi lesquels figurent le président turc Erdogan et le président russe Vladimir Poutine.

Un haut responsable diplomatique a même qualifié le Conseil de paix de "spectacle d'un seul homme", mettant en doute la capacité des pays européens à rejoindre un cadre qui n'est pas ancré dans les institutions internationales existantes.

Bien que Trump ait présenté son Conseil de paix comme une instance "légendaire" que tout le monde voudrait rejoindre, le refus français et la réaction virulente du président américain illustrent à quel point l'initiative est contestée.

Dans les milieux diplomatiques, on attend désormais de voir si d'autres pays européens suivront l'exemple de Macron, ou s'il ne s'agit que d'une première crise pour une initiative qui peine encore à obtenir une légitimité internationale.