Trump serait prêt à soutenir une frappe israélienne contre l'Iran en cas d’échec des négociations

Le président américain Donald Trump aurait assuré à Benjamin Netanyahou qu’il soutiendrait une opération israélienne contre le programme de missiles balistiques de l’Iran si les discussions en cours entre Washington et Téhéran n’aboutissaient pas. L’information, révélée par CBS, remonte à une rencontre entre les deux dirigeants en décembre à Mar-a-Lago, avant l’ouverture du cycle actuel de négociations. Un nouveau round de pourparlers est attendu dans les prochains jours.

Selon le réseau américain, Donald Trump aurait indiqué au Premier ministre israélien qu’en l’absence d’accord, il appuierait une action militaire ciblant les capacités balistiques iraniennes. En parallèle, des discussions internes auraient eu lieu ces dernières semaines au sein des cercles militaires et du renseignement américains sur les modalités d’un éventuel soutien à Israël. Parmi les options évoquées : le ravitaillement en vol des appareils israéliens et la facilitation de l’accès à l’espace aérien de pays situés sur la trajectoire d’une frappe vers l’Iran.

Lors d’une récente réunion sécuritaire, Benjamin Netanyahou a informé les responsables israéliens des échanges qu’il a eus avec le président américain. Il a souligné que Donald Trump souhaite laisser une chance aux négociations. Toutefois, tant à Jérusalem qu’à Washington, plusieurs sources affichent un scepticisme marqué quant aux perspectives d’un accord solide.

La semaine dernière, les deux dirigeants se sont entretenus pendant plus de deux heures et demie à la Maison-Blanche. À l’issue de la rencontre, Donald Trump a évoqué une discussion "positive", tout en précisant qu’aucune décision définitive n’avait été prise, si ce n’est sa volonté de poursuivre les pourparlers avec Téhéran. Il a adressé un message direct aux autorités iraniennes, espérant qu’elles feront preuve cette fois de davantage de "raison et de responsabilité".

Côté israélien, les exigences pour un éventuel accord sont clairement établies : retrait des 400 kilos d’uranium enrichi détenus par l’Iran, démantèlement de l’ensemble des infrastructures permettant l’enrichissement afin d’empêcher toute capacité future, limitation de la portée des missiles balistiques à 300 kilomètres, démantèlement de "l’axe terroriste iranien" incluant le Hamas, le Hezbollah et d’autres organisations terroristes, ainsi qu’un mécanisme de contrôle strict et effectif sur le territoire iranien.

Benjamin Netanyahou a également insisté sur la nécessité d’un accord sans date d’expiration, qui empêcherait définitivement l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire. En Israël, plusieurs responsables estiment que Téhéran cherche avant tout à gagner du temps dans les discussions avec les États-Unis, et doutent fortement des chances de parvenir à un compromis satisfaisant.