Une agence proche des Gardiens de la révolution appelle à assassiner Melania Trump

L'agence de presse iranienne Tasnim, réputée proche des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), a publié une vidéo intitulée « Where to Kill Melania?! » (« Où tuer Melania ? »), présentant des scénarios d'assassinat visant la Première dame américaine Melania Trump et adressant également une menace directe à son fils, Barron Trump.

La vidéo s'ouvre sur une image de Melania Trump accompagnée du slogan « Where to Kill Melania?! » et appelle ce qu'elle qualifie de « combattants de la liberté » à la prendre pour cible. Elle se conclut par le message : « Barron Trump, attendez-nous ! »

Présentée comme fondée sur des « réseaux de sécurité anonymes » et des « images satellites », la vidéo compile en réalité des informations largement accessibles au public. Elle mentionne notamment les noms de plusieurs boutiques de luxe de Manhattan où Melania Trump est connue pour faire ses achats, ainsi que les indicatifs utilisés par les services de protection américains pour Donald et Melania Trump.

Le contenu détaille également les signes pouvant annoncer les déplacements de la Première dame, comme le retrait des poubelles publiques ou le scellement des plaques d'égout sur son itinéraire. Générée en grande partie à l'aide de l'intelligence artificielle, la vidéo va jusqu'à évoquer des méthodes d'attaque, notamment la contamination de vêtements avec l'agent neurotoxique VX et la corruption présumée de stylistes ou de membres du personnel hospitalier.

Selon Ynet, cette publication intervient quelques jours après l'installation à Téhéran de panneaux d'affichage menaçant plusieurs membres de la famille Trump. Certains représentaient Melania, Barron et Ivanka Trump avec le mot « KILLED » (« tués ») apposé sur leurs visages, tandis qu'un autre appelait à leur mort sous le slogan « blood for blood » (« le sang pour le sang »).

La Maison Blanche et le bureau de Melania Trump n'avaient pas réagi au moment de la publication. Les membres de la famille Trump bénéficient en permanence de la protection du Secret Service.

Donald Trump a déjà affirmé à plusieurs reprises que l'Iran le considérait comme une cible prioritaire et a récemment déclaré avoir laissé des instructions sur la réponse américaine en cas d'assassinat le visant.