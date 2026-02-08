Washington a informé l’Iran avant la visite de responsables américains sur un porte-avions

Les États-Unis ont informé à l’avance l’Iran et le sultanat d’Oman de la visite de hauts responsables américains à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln, rapporte CNN. Cette démarche visait à éviter toute escalade ou malentendu diplomatique.

https://x.com/i/web/status/2020189445387956555 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon la chaîne israélienne Channel 12, Téhéran a été prévenu avant cette visite afin que les autorités iraniennes ne soient pas prises au dépourvu et ne perçoivent pas l’événement comme une provocation. Le porte-avions opère dans une région hautement sensible, marquée par des tensions persistantes entre Washington et Téhéran.

Steve Witkoff, émissaire spécial des États-Unis, et Jared Kushner, gendre de l’ancien président américain Donald Trump, se sont rendus à bord du navire à l’invitation du commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper. Cette visite est intervenue au lendemain de discussions menées à Oman entre une délégation américaine et des représentants iraniens.

Si aucun communiqué officiel n’a été publié à l’issue de la visite, celle-ci est largement interprétée comme un signal politique et stratégique. Elle souligne la volonté de Washington de maintenir une pression militaire crédible sur l’Iran, tout en cherchant à éviter une confrontation directe.

Dans un contexte régional instable, les États-Unis semblent ainsi conjuguer démonstration de force et efforts diplomatiques, en veillant à limiter les risques de mauvaise interprétation de leurs mouvements militaires.